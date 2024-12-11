Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів», - заявив голова угорського уряду.

«Сьогодні вранці я мав годинну телефонну розмову з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною.

За інформацією російської служби ВВС, телефонний дзвінок ініціював саме представник Угорщини.

«Відбувся ґрунтовний обмін думками щодо української проблематики. Путін, як заявили у його пресслужбі, стверджує, що Київ зайняв нібито «деструктивну» позицію, яка виключає можливість укладання мирної угоди», - ідеться у повідомленні.

Водночас Орбан нібито висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного врегулювання кризи.

Зеленський прокоментував розмову Орбана і Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмови про війну проти України, не можуть відбуватися без України.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - зазначив він.

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За словами президента, абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість США, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", - заявив Зеленський.

Президент України подякував президенту США Дональду Трампу й багатьом лідерам Європи, із якими Україна вже працює, щоб знайти правильні та сильні рішення заради миру.

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Останні події показали, що Україна програє війну - Орбан

8 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не матиме змоги фінансувати оборону України самостійно, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку.

За словами Орбана, США нібито збираються "вийти" з війни, і якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то ЄС не зможе самостійно фінансувати таку допомогу.

Він додав , що останні події підтвердили висновки його суперечливої ​​липневої дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіна та показали, що Україна "програє війну".