Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Темою розмови була Україна, повідомив Орбан у соцмережі Х.

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Розмова Орбана і Путіна - подробиці

«Сьогодні вранці я мав годинну телефонну розмову з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною.

Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів», - заявив голова угорського уряду.

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За інформацією російської служби ВВС, телефонний дзвінок ініціював саме представник Угорщини.

«Відбувся ґрунтовний обмін думками щодо української проблематики. Путін, як заявили у його пресслужбі, стверджує, що Київ зайняв нібито «деструктивну» позицію, яка виключає можливість укладання мирної угоди», - ідеться у повідомленні.

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Водночас Орбан нібито висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного врегулювання кризи.

Зеленський прокоментував розмову Орбана і Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмови про війну проти України, не можуть відбуватися без України.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - зазначив він.

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За словами президента, абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість США, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. 

"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", - заявив Зеленський.

Президент України подякував президенту США Дональду Трампу й багатьом лідерам Європи, із якими Україна вже працює, щоб знайти правильні та сильні рішення заради миру.

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Останні події показали, що Україна програє війну - Орбан

8 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не матиме змоги фінансувати оборону України самостійно, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку.

За словами Орбана, США нібито збираються "вийти" з війни, і якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то ЄС не зможе самостійно фінансувати таку допомогу.

Він додав , що останні події підтвердили висновки його суперечливої ​​липневої дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіна та показали, що Україна "програє війну".

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