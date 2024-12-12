На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 21 ворожий штурм.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував в районах Новоандріївки.

На Времівському напрямку відбили 19 атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Наразі відбувається одне боєзіткнення.

На Курахівському напрямку Росія 47 разів атакувала наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

На Покровському напрямку противник провів 39 наступальних дій, концентруючись на ділянках Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. ЗСУ відбили 36 ворожих атак, три боєзіткнення тривають і досі.

Адміністрація Байдена довго не робила кроків, які могли би призвести до підвищення цін на енергоносії, особливо перед президентськими виборами.

На Сіверському напрямку ворог один раз спробував потіснити ЗСУ із позицій у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 10 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанок та у Серебрянському лісі.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

На Харківському напрямку зафіксували 6 спроб наступу в районах Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

Україна не буде юридично визнавати окуповані території російськими

Україна юридично не стане визнавати окуповані території російськими, повідомляє CBN News, цитуючи Президента України Володимира Зеленського.

"Якби у нас було дуже багато сил, техніки тощо — те, що ми просили у наших партнерів, − ми б могли швидше тиснути на фронті. Якщо у нас таких сил буде недостатньо, авжеж, якісь питання можна вирішувати дипломатично. Але юридично визнавати окуповані території територіями Росії ми не будемо", − пояснив Президент України.

За його словами, якщо Україна визнає окуповані території російськими, це означатиме, що «ми пробачили Росії та світ вже заспокоївся».

Зеленський наголосив, що на цій землі раніше проживало багато людей, які втратили свої домівки, а деякі й життя. Крім того, тисячі дітей були депортовані, а інфраструктура масово зруйнована.

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"Як ми можемо визнати цю землю російською і пробачити їм усе це?" − підсумував український президент.

Пентагон підтвердив намір Росії завдати нового удару по Україні "Орєшніком"

Пентагон офіційно підтвердив, що Росія може знову використати балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" проти України, пише АР.

Речниця відомства Сабріна Сінгх зазначила, що атака може бути здійснена "найближчими днями".

За її словами, США не вважають, що ракета змінить хід війни, але Росія намагається використати будь-яку зброю в її арсеналі, щоб залякати Україну.

Пентагон наразі не надав подробиць щодо того, куди можуть завдати удару.

Росіяни обстрілюють українські регіони − подробиці

У Херсонській області 11 грудня через російські удари дістали поранень шестеро людей, повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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Пошкоджені багатоповерхівка, 16 приватних будинків, господарча споруда, гараж та приватні автомобілі.

Російська армія вчора також атакувала безпілотником Очаків Миколаївської області, повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.