Розвідка США дійшла до висновку, що Росія може повторно вдарити по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності «найближчими днями».

Про це повідомляє АР із посиланням на представника американської адміністрації.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія може знову атакувати Україну «Орєшніком»

«Посадовець зазначив, що Росія має лише кілька таких ракет, і що вони оснащуються меншими боєголовками, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускає по Україні» ,- ідеться у повідомленні.

Advertisement

Водночас джерело не називає йнформацію щодо точних дат, часу або потенційних цілей.

Ракету «Орєшнік», як її називають росіяни, Пентагон визначає як експериментальний тип балістичної ракети середньої дальності, створений на базі застарілої російської моделі «Рубєж».

Росія може розмістити гіперзвукові ракети «Орєшнік» у Білорусі

Росія планує розмістити в Білорусі свої нещодавно розроблені гіперзвукові ракети "Орєшнік", здатні нести ядерний заряд, у другій половині 2025 року.

Більше по темі Путін і Орбан обговорили війну в Україні - що варто знати Після розмови угорський прем’єр заявив про "найнебезпечніший період війни в Україні". Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову Орбана і Путіна.

Ракета "Орєшнік", яка є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", вперше випробуваної у 2011 році, була запущена по військовому об'єкту в Дніпрі з відстані приблизно 800 кілометрів. Росіяни використали цю зброю в ніч проти 21 листопада.

Advertisement

"Орєшнік" класифікується як балістична ракета середньої дальності (БРСД) з дальністю польоту від 3 000 до 5 500 кілометрів, що значно розширює ударні можливості Росії.

Країни "Великої сімки" рішуче засудили застосування Росією нової ракети проти України, назвавши це огидним злочином.

Президент Росії Владімір Путін раніше заявляв, що обирає цілі для ударів по Україні, які можуть включати "центри прийняття рішень" у столиці.