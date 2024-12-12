Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав бізнес інвестувати в зруйновану війною Україну і заявив, що сприятиме Києву на шляху до членства в Європейському Союзі.

Шольц закликав інвесторів вкладатися в Україну − подробиці

«Якщо ви інвестуєте в Україну сьогодні і в найближчі роки, ви інвестуєте в майбутнього члена ЄС, – сказав Шольц у середу, виступаючи на німецько-українському бізнес-форумі в Берліні. – Після війни ми побачимо темпи зростання і можливості розвитку в Україні».

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Він порівняв її економічний потенціал із потенціалом східноєвропейських країн, які вступили до ЄС після розпаду Радянського Союзу.

За його словами, товарообіг між Німеччиною і Україною збільшився з 8 мільярдів євро в 2021 році до майже 10 мільярдів у 2023-му, і наразі в Україні працюють близько 2 000 німецьких компаній, зокрема, оборонних і хімічних.

Більше по темі Канцлер Шольц готовий до нових переговорів із Путіним Німецький канцлер укотре наголосив на стабільності підтримки Німеччиною України.

Шольц висловив сподівання на посилення співпраці з українським енергетичним сектором, який постійно потерпає від російських ударів, «тому що... ми потребуємо багато приватних інвестицій».

Він додав, що Німеччина підтримує Україну в її прагненні «справедливого миру», який покладе край війні, спричиненій повномасштабним вторгненням Росії.

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Така угода має гарантувати «незалежність України та її вільний вибір майбутнього в Європі», сказав канцлер.

Роль приватного бізнесу у відновленні України

Україна стане членом ЄС, але до цього «ще треба пройти певний шлях», і Німеччина «пройде цей шлях разом» з Україною.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив німецько-українському бізнес-форумі, що «роль приватного бізнесу є ключовою» у відновленні України:

«Кожен інвестований євро ... є внеском у наше спільне майбутнє в ЄС», – сказав Шмигаль.

На окремій прес-конференції він повідомив, що «попросив канцлера Шольца збільшити оборонну підтримку України в наступному році».

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Німеччина є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні після США.

За даними німецького уряду, з початку війни Берлін надав Києву допомогу на загальну суму 37 мільярдів євро.

Збільшення оборонних зобов'язань було яблуком розбрату між партнерами Шольца по уряду до того, як минулого місяця розпалася його коаліція. Дострокові загальні вибори в Німеччині призначені на 23 лютого.