Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до нових переговорів із російським президентом Владіміром Путіним, пише Aachener Zeitung.
Шольц готовий зателефонувати Путіну − подробиці
Німецький канцлер зауважив, що попередня телефонна розмова з Путіним була необхідна для того, щоб пояснити російському лідеру, що він не може розраховувати на послаблення Німеччиною підтримки України.
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Під час тієї розмови Шольц також закликав його вивести війська, щоб створити основу для розвитку мирного процесу
"Це потрібно робити, і я знову це зроблю. Але не варто плекати ілюзій щодо цього", − наголосив Шольц.
Погляди Путіна на війну в Україні не змінилися − що відомо
Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 15 листопада поговорив телефоном з очільником Кремля.
Німецький політик вважає, що ця розмова була необхідна, аби розвіяти будь-які ілюзії Путіна нібито Захід збирається відмовитися від підтримки України.
Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС"
Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше підтримав рішення Шольца провести розмову з Володимиром Путіним.
Український президент розкритикував дзвінок Шольца Путіну та назвав цю розмову "скринькою Пандори".