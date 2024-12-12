Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до нових переговорів із російським президентом Владіміром Путіним, пише Aachener Zeitung.

Шольц готовий зателефонувати Путіну − подробиці

Німецький канцлер зауважив, що попередня телефонна розмова з Путіним була необхідна для того, щоб пояснити російському лідеру, що він не може розраховувати на послаблення Німеччиною підтримки України.

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Під час тієї розмови Шольц також закликав його вивести війська, щоб створити основу для розвитку мирного процесу

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"Це потрібно робити, і я знову це зроблю. Але не варто плекати ілюзій щодо цього", − наголосив Шольц.

Погляди Путіна на війну в Україні не змінилися − що відомо

Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, ​​який 15 листопада поговорив телефоном з очільником Кремля.

Німецький політик вважає, що ця розмова була необхідна, аби розвіяти будь-які ілюзії Путіна нібито Захід збирається відмовитися від підтримки України.

Більше по темі Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС" Шольц заявив, що товарообіг між Німеччиною і Україною збільшився з 8 мільярдів євро в 2021 році до майже 10 мільярдів у 2023-му.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше підтримав рішення Шольца провести розмову з Володимиром Путіним.

Український президент розкритикував дзвінок Шольца Путіну та назвав цю розмову "скринькою Пандори".