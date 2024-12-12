Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до нових переговорів із російським президентом Владіміром Путіним, пише Aachener Zeitung.

Шольц готовий зателефонувати Путіну − подробиці

Німецький канцлер зауважив, що  попередня телефонна розмова з Путіним була необхідна для того, щоб пояснити російському лідеру, що він не може розраховувати на послаблення Німеччиною підтримки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Під час тієї розмови Шольц також закликав його вивести війська, щоб створити основу для розвитку мирного процесу

Advertisement

"Це потрібно робити, і я знову це зроблю. Але не варто плекати ілюзій щодо цього", − наголосив Шольц.

Погляди Путіна на війну в Україні не змінилися − що відомо

Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, ​​який 15 листопада поговорив телефоном з очільником Кремля. 

Німецький політик вважає, що ця розмова була необхідна, аби розвіяти будь-які ілюзії Путіна нібито Захід збирається відмовитися від підтримки України. 

Шольц закликав інвестувати в Україну –
Більше по темі

Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС"

Шольц заявив, що товарообіг між Німеччиною і Україною збільшився з 8 мільярдів євро в 2021 році до майже 10 мільярдів у 2023-му.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше підтримав рішення Шольца провести розмову з Володимиром Путіним.

Український президент розкритикував дзвінок Шольца Путіну та назвав цю розмову "скринькою Пандори".

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У російському полоні перебувають понад 300 українських цивільних жінок Росія
У російському полоні перебувають понад 300 українських цивільних жінок
Київ Пост
34хв тому
США вирішують, чи накладати санкції на російську нафту за "іранським сценарієм" Росія
США вирішують, чи накладати санкції на російську нафту за "іранським сценарієм"
Київ Пост
1г тому
Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС" Європа
Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС"
За матеріалами AFP
2г тому
Польща надала українцям України майже 78 тис. карт поляка Європа
Польща надала українцям України майже 78 тис. карт поляка
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній Без допомоги від США Київ може протриматися щонайменше до середини 2025 року
Далі » Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС"