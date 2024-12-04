Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні, пише Berliner-Zeitung.
Німеччина розглядає варіант розміщення військ в Україні − подробиці
За словами Бербок, Німеччина підтримає заходи, які можуть гарнтувати мир у довгостроковій перспективі.
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Міністерка додала, що варіант міжнародної військової присутності можливий на додаток до гарантій безпеки, зокрема членства в НАТО.
"Усе, що служить миру в майбутньому, звичайно, підтримають усі наші сили з боку Німеччини", − наголосила Бербок.
Однак вона зауважила, що присутність військ Німеччини можлива лише у випадку припинення вогню.
Європейські війська в Україні − що треба знати
Відправлення військ ЄС в Україну наразі не обговорюється.
Для відправлення військ необхідна згода всіх держав-членів ЄС, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.
Очільник МЗС Люксембургу виступив проти вступу України до НАТО
Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.
Дискусії про розгортання західних військ відновилися в листопаді, коли прем'єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер відвідав Францію на урочистостях з нагоди річниці завершення Першої світової війни.