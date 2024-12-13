За даними на сайті Державного департаменту США, пакет допомоги містить такі елементи:

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"Сполучені Штати надають додатково 500 млн доларів на озброєння та обладнання для самооборони України. США та понад 50 країн світу об'єдналися на підтримку України", − пояснив держсекретар.

Пакет економічної допомоги від США на 440 млн доларів − що відомо

Сполучені Штати також надають нову економічну допомогу на 437,7 млн доларів, повідомив в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України та заступник держсекретаря з питань управління і ресурсів Річард Верма.

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З них 74,7 млн доларів скерують на підтримку агросектору України, а 223 млн − на відновлення транспортної інфраструктури та логістики.

Більше по темі "Людина року" Трамп в інтерв’ю Time: Примус до миру це не відмова від України Трамп каже, що не "кине" Україну, але незрозуміло, як його план "мир через силу" може покласти край війні – і потенційно скомпрометувати суверенітет України в цьому процесі.

35 мільйонів надійдуть до Фонду підготовки проєктів, щоб збільшити кількість готових до запуску ініціатив. Ще 105 млн доларів спрямують на навчання українців у сферах реконструкції та промисловості.

Дональд Трамп не переглядатиме рішення щодо кредиту Україні на $20 млрд

Майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа не переглядатиме рішення щодо позики на 20 млрд доларів, виділеної Україні.

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10 грудня Сполучені Штати оголосили про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.