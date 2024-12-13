Сполучені Штати надіслали Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, повідомив Державний секретар Ентоні Блінкен.

Новий пакет допомоги від США на 500 млн доларів − подробиці

"Сполучені Штати надають додатково 500 млн доларів на озброєння та обладнання для самооборони України. США та понад 50 країн світу об'єдналися на підтримку України", − пояснив держсекретар.

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За даними на сайті Державного департаменту США, пакет допомоги містить такі елементи:

  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
  • безпілотні літальні апарати;
  • захищені від мін і засідок транспортні засоби;
  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
  • легкі тактичні транспортні засоби;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • гранати та навчальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Пакет економічної допомоги від США на 440 млн доларів − що відомо

Сполучені Штати також надають нову економічну допомогу на 437,7 млн доларів, повідомив в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України та заступник держсекретаря з питань управління і ресурсів Річард Верма. 

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З них 74,7 млн доларів скерують на підтримку агросектору України, а 223 млн − на відновлення транспортної інфраструктури та логістики.

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