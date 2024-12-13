Сполучені Штати надіслали Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, повідомив Державний секретар Ентоні Блінкен.
Новий пакет допомоги від США на 500 млн доларів − подробиці
"Сполучені Штати надають додатково 500 млн доларів на озброєння та обладнання для самооборони України. США та понад 50 країн світу об'єдналися на підтримку України", − пояснив держсекретар.
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За даними на сайті Державного департаменту США, пакет допомоги містить такі елементи:
- боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
- безпілотні літальні апарати;
- захищені від мін і засідок транспортні засоби;
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
- легкі тактичні транспортні засоби;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- гранати та навчальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
The United States is providing an additional $500 million in weapons and equipment for Ukraine’s self-defense. The United States and more than 50 nations stand united in support of Ukraine.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 13, 2024
Пакет економічної допомоги від США на 440 млн доларів − що відомо
Сполучені Штати також надають нову економічну допомогу на 437,7 млн доларів, повідомив в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України та заступник держсекретаря з питань управління і ресурсів Річард Верма.
З них 74,7 млн доларів скерують на підтримку агросектору України, а 223 млн − на відновлення транспортної інфраструктури та логістики.
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35 мільйонів надійдуть до Фонду підготовки проєктів, щоб збільшити кількість готових до запуску ініціатив. Ще 105 млн доларів спрямують на навчання українців у сферах реконструкції та промисловості.
Дональд Трамп не переглядатиме рішення щодо кредиту Україні на $20 млрд
Майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа не переглядатиме рішення щодо позики на 20 млрд доларів, виділеної Україні.
10 грудня Сполучені Штати оголосили про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.
Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.