Російські війська вдарили по селищу Мирне Берестинського району в Харківській області, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія продовжує тероризувати Харківщину − подробиці

Наразі відомо про чотирьох постраждалих унаслідок обстрілу.

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Як зазначається, внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура в селищі.

Раніше очільник Харківської ОВА повідомляв про двох поранених − працівників цивільного підприємства.

Росія вдарила по місту Златопіль у Харківській області − що відомо

10 грудня російські сили двічі вдарили по Златополю на Харківщині.

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Повторний удар здійснили по адміністративній будівлі, спричинивши нові руйнування та травми серед мирного населення.

Серед постраждалих є двоє чоловіків віком 49 і 59 років, а також 8 жінок у віці від 29 до 62 років.

8 постраждалих, які дістали уражень під час повторного обстрілу, госпіталізували до медичних закладів.

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