Російські війська вдарили по селищу Мирне Берестинського району в Харківській області, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росія продовжує тероризувати Харківщину − подробиці
Наразі відомо про чотирьох постраждалих унаслідок обстрілу.
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Як зазначається, внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура в селищі.
Раніше очільник Харківської ОВА повідомляв про двох поранених − працівників цивільного підприємства.
Росія вдарила по місту Златопіль у Харківській області − що відомо
10 грудня російські сили двічі вдарили по Златополю на Харківщині.
Повторний удар здійснили по адміністративній будівлі, спричинивши нові руйнування та травми серед мирного населення.
Серед постраждалих є двоє чоловіків віком 49 і 59 років, а також 8 жінок у віці від 29 до 62 років.
8 постраждалих, які дістали уражень під час повторного обстрілу, госпіталізували до медичних закладів.