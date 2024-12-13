Французький уряд і надалі постачатиме Україні далекобійні ракети SCALP, пише Інтерфакс-Україна, цитуючи посла Франції в Україні Гаеля Весьєра.

SCALP для України: нові постачання зброї від Франції − подробиці

Посол Франції зазначив, що країна продовжує надавати Україні ракети SCALP, однак зазначив, що кількість цих ракет обмежена.

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Весьєр наголосив, що французький уряд робить усе можливе для забезпечення України необхідною зброєю, але при цьому має забезпечити власну безпеку.

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За його словами, для Франції не було "червоної лінії" щодо дозволів на використання Україною далекобійної зброї для ударів углиб території країни-агресора.

Україна має право націлюватися на російські військові потужності, тому що це божевільна ситуація, коли росіяни можуть атакувати Україну з території Росії, а Україна не може усунути цю загрозу. Це було б несправедливо Посол Франції в Україні Гаель Весьєр

Франція притримується позиції щодо ударів ракетами вглиб Росії

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Бароо заявляв, що його країна досі розглядає можливість зняття обмеження на удари далекобійною зброєю по території Росії.

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.

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Президент США раніше заявляв, що його адміністрація працює над питанням зняття обмежень для ударів ЗСУ далекобійною зброєю вглиб Росії.

Уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.