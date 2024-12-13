Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вкотре закликав світ відправити Україні системи ППО, зокрема 20 одиниць NASAMS, після масованого ракетного обстрілу Росії.
Україна просить світ про 20 систем NASAMS − подробиці
У своєму дописі міністр закордонних справ висловив занепокоєння щодо відсутності достатньої кількості систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK та IRIS-T, і закликав до їх негайного надання Україні.
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Сибіга додав, що сьогодні,13 грудня, росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні, насамперед по енергетичній системі.
Massive Russian missile attack on Ukraine this morning, primarily targeting the energy system. Russia aims to deprive us of energy. Instead, we must deprive it of the means of terror. I reiterate my call for the urgent delivery of 20 NASAMS, HAWK, or IRIS-T air defense systems.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 13, 2024
Масований обстріл 13 грудня − що відомо
Вранці, 13 грудня, Росія масовано обстріляла Україну.
На Тернопільщині половина споживачів відключена від електрики через ракетну атаку на енергооб’єкт у регіоні. Прикарпаття своєю чергою зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни.
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