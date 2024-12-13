Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вкотре закликав світ відправити Україні системи ППО, зокрема 20 одиниць NASAMS, після масованого ракетного обстрілу Росії.

Україна просить світ про 20 систем NASAMS − подробиці

У своєму дописі міністр закордонних справ висловив занепокоєння щодо відсутності достатньої кількості систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK та IRIS-T, і закликав до їх негайного надання Україні.

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Сибіга додав, що сьогодні,13 грудня, росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні, насамперед по енергетичній системі.

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Росія прагне позбавити нас енергоносіїв. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Масований обстріл 13 грудня − що відомо

Вранці, 13 грудня, Росія масовано обстріляла Україну.

На Тернопільщині половина споживачів відключена від електрики через ракетну атаку на енергооб’єкт у регіоні. Прикарпаття своєю чергою зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни.

Росія вдарила по Мирному Берестинського району на Харківщині.

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Сили ППО збили понад 80 ракет і 80 безпілотників, якими Росія атакувала Україну.

Укренерго збільшило обсяги відключень до 3 із 6 черг.

 

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