Сьогодні, в ніч проти 13 грудня, в російському Новосибірську згорів один із важливих стратегічних об'єктів країни-агресора, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У Новосибірську згорів стратегічний склад − подробиці

За словами Коваленка, горів російський склад, який був воєнним об'єктом.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки головних галузей, зокрема енергоінфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання для російської армії.