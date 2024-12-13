Сьогодні, в ніч проти 13 грудня, в російському Новосибірську згорів один із важливих стратегічних об'єктів країни-агресора, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У Новосибірську згорів стратегічний склад − подробиці

За словами Коваленка, горів російський склад, який був воєнним об'єктом.

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Він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки головних галузей, зокрема енергоінфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання для російської армії.

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