Підхід Дональда Трампа, який готується вступити на посаду наступного місяця, до війни, що триває в Україні, став центром уваги міжнародної спільноти.

Нещодавні заяви новообраного президента і запропоновані ним стратегії викликали дебати щодо майбутньої підтримки України з боку США і можливості швидкого закінчення війни.

This image courtesy of TIME/TIME Person of the Year obtained on December 12, 2024 shows the cover of TIME Magazine announcing US President-elect Donald Trump as the 2024 Person of the Year. Time Magazine on December 12, 2024, named US President-elect Donald Trump its На цьому зображенні, наданому TIME/TIME Person of the Year, отриманому 12 грудня 2024 року, зображена обкладинка журналу TIME, на якій обраний президент США Дональд Трамп оголошений людиною року 2024 року. Фото: Platon для TIME Person of the Year / AFP

Трамп постійно наголошує, що хоче швидко припинити війну, і раніше заявляв, що зможе зробити це за 24 годин після вступу на посаду. Це видається неймовірним, але його нещодавні висловлювання свідчать про зміну в політиці США, яка може кардинально змінити траєкторію війни.

В інтерв'ю, яке журнал Time опублікував у четвер – того ж дня, коли назвав Трампа «Людиною року», він висловив рішучий протест проти використання Україною американської зброї для завдання ударів углиб російської території: "Я категорично не згоден з тим, щоб бити ракетами на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо? Ми просто спричиняємо ескалацію цієї війни, робимо її ще гіршою".

Його слова збігаються з риторикою прихильників його передвиборчої кампанії, які критикували рівень підтримки України з боку США за адміністрації Байдена з 2022 року. "Цього не можна було допустити, – сказав Трамп, маючи на увазі допомогу. – Зараз вони роблять це не лише ракетами, а й іншою зброєю. І я вважаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка".

Відповідаючи на запитання, чи відмовиться він від України, щойно опиниться в Білому домі, Трамп не став говорити про будь-які зобов'язання: "Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб досягти угоди – це не кидати. Ви ж розумієте, що це означає, так? На мою думку, не можна домовитися, якщо здаватися".

"І я не згоден з усім цим, тому що цього не повинно було статися", – додав він, перш ніж перейти до питання ролі цін на нафту у війні. Він також заявив, що війна на Близькому Сході "складніша, ніж російсько-українська, але я думаю, що її вирішити легше".

В Україні зростає занепокоєння щодо потенційного зменшення підтримки з боку США за президентства Трампа, оскільки увага буде розподілена між кількома внутрішніми та міжнародними кризами. Його захоплення президентом Росії Владіміром Путіним і його попередні заяви, в яких він звинувачував у війні президента України Володимира Зеленського, а не Путіна, роблять ще глибшим скептицизм щодо його намірів.

План Трампа щодо війни в Україні − що відомо

Команда Трампа окреслила мирний план, який передбачає створення 800-мильної демілітаризованої буферної зони вздовж лінії фронту, яку охоронятимуть британські та європейські військові, а також відтермінування вступу України до НАТО щонайменше на два десятиліття. Цей план, який, схоже, передбачає визнання анексованого Криму російським, викликала занепокоєння в Києві.

Запропонована стратегія, схоже, передбачає використання американської допомоги як важеля впливу, щоб підштовхнути Україну і Росію до переговорів. В інтерв'ю Time він сказав: "Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб досягти угоди – це не відступати".

Цей підхід, який Трамп називає "мир через силу", обережно визнав Зеленський, який назвав свою нещодавню телефонну розмову з Трампом "чудовою".

Російські офіційні особи висловили готовність розглянути пропозиції Трампа. Заступник міністра закордонних справ Серґєй Рябков заявив: "Росія готова розглянути пропозиції Трампа щодо України, але розгляд не дорівнює згоді", повідомляє Newsweek.

Така відкритість Москви в поєднанні з прагненням Трампа до швидкого врегулювання може призвести до значного тиску на Україну, щоб змусити її піти на компроміси.