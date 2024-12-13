Підхід Дональда Трампа, який готується вступити на посаду наступного місяця, до війни, що триває в Україні, став центром уваги міжнародної спільноти.

Нещодавні заяви новообраного президента і запропоновані ним стратегії викликали дебати щодо майбутньої підтримки України з боку США і можливості швидкого закінчення війни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

This image courtesy of TIME/TIME Person of the Year obtained on December 12, 2024 shows the cover of TIME Magazine announcing US President-elect Donald Trump as the 2024 Person of the Year. Time Magazine on December 12, 2024, named US President-elect Donald Trump its На цьому зображенні, наданому TIME/TIME Person of the Year, отриманому 12 грудня 2024 року, зображена обкладинка журналу TIME, на якій обраний президент США Дональд Трамп оголошений людиною року 2024 року. Фото: Platon для TIME Person of the Year / AFP

Advertisement
Держдеп США оголосив про нові санкції проти чиновників Грузії
Більше по темі

Держдеп США оголосив про нові санкції проти чиновників Грузії

Вашингтон пообіцяв розширити санкційний тиск на Грузію.

Трамп постійно наголошує, що хоче швидко припинити війну, і раніше  заявляв, що зможе зробити це за 24 годин після вступу на посаду. Це видається неймовірним, але його нещодавні висловлювання свідчать про зміну в політиці США, яка може кардинально змінити траєкторію війни.

Advertisement

В інтерв'ю, яке журнал Time опублікував у четвер – того ж дня, коли назвав Трампа «Людиною року», він висловив рішучий протест проти використання Україною американської зброї для завдання ударів углиб російської території: "Я категорично не згоден з тим, щоб бити ракетами на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо? Ми просто спричиняємо ескалацію цієї війни, робимо її ще гіршою".

Його слова збігаються з риторикою прихильників його передвиборчої кампанії, які критикували рівень підтримки України з боку США за адміністрації Байдена з 2022 року. "Цього не можна було допустити, – сказав Трамп, маючи на увазі допомогу. – Зараз вони роблять це не лише ракетами, а й іншою зброєю. І я вважаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка".

Advertisement

Відповідаючи на запитання, чи відмовиться він від України, щойно опиниться в Білому домі, Трамп не став говорити про будь-які зобов'язання: "Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб досягти угоди – це не кидати. Ви ж розумієте, що це означає, так? На мою думку, не можна домовитися, якщо здаватися".

"І я не згоден з усім цим, тому що цього не повинно було статися", – додав він, перш ніж перейти до питання ролі цін на нафту у війні. Він також заявив, що війна на Близькому Сході "складніша, ніж російсько-українська, але я думаю, що її вирішити легше".

В Україні зростає занепокоєння щодо потенційного зменшення підтримки з боку США за президентства Трампа, оскільки увага буде розподілена між кількома внутрішніми та міжнародними кризами. Його захоплення президентом Росії Владіміром Путіним і його попередні заяви, в яких він звинувачував у війні президента України Володимира Зеленського, а не Путіна, роблять ще глибшим скептицизм щодо його намірів.

Advertisement

План Трампа щодо війни в Україні − що відомо

Команда Трампа окреслила мирний план, який передбачає створення 800-мильної демілітаризованої буферної зони вздовж лінії фронту, яку охоронятимуть британські та європейські військові, а також відтермінування вступу України до НАТО щонайменше на два десятиліття. Цей план, який, схоже, передбачає визнання анексованого Криму російським, викликала занепокоєння в Києві.

Запропонована стратегія, схоже, передбачає використання американської допомоги як важеля впливу, щоб підштовхнути Україну і Росію до переговорів. В інтерв'ю Time він сказав: "Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб досягти угоди – це не відступати".

Advertisement

Цей підхід, який Трамп називає "мир через силу", обережно визнав Зеленський, який назвав свою нещодавню телефонну розмову з Трампом "чудовою".

Російські офіційні особи висловили готовність розглянути пропозиції Трампа. Заступник міністра закордонних справ Серґєй Рябков заявив: "Росія готова розглянути пропозиції Трампа щодо України, але розгляд не дорівнює згоді", повідомляє Newsweek.

Така відкритість Москви в поєднанні з прагненням Трампа до швидкого врегулювання може призвести до значного тиску на Україну, щоб змусити її піти на компроміси.

Advertisement
Кейті Лівінгстоун
Кейті Лівінгстоун

Кейті Лівінгстоун – американська журналістка, яка висвітлювала війну в Україні з 2022 року. Її роботи були номіновані на Пулітцерівську премію серед інших нагород і були представлені в Rolling Stone, Business Insider, USA Today та кількох інших виданнях. Вона є стипендіатом програми Фулбрайта, чия робота зосереджена на висвітленні впливу конфліктів і зовнішньої політики на людей і суспільства в усьому світі.

Читати далі
У США покажуть фільм про Голодомор в Україні США
У США покажуть фільм про Голодомор в Україні
Світовий Конґрес Українців
2г тому
На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників замість президента Китаю США
На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників замість президента Китаю
Київ Пост
5г тому
Держдеп США оголосив про нові санкції проти чиновників Грузії США
Держдеп США оголосив про нові санкції проти чиновників Грузії
Київ Пост
6г тому
Європа не готова до війни, потрібні термінові заходи − Рютте Росія
Європа не готова до війни, потрібні термінові заходи − Рютте
За матеріалами AFP
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський відреагував на один із найбільш масштабних ударів по енергетиці
Далі » Україна у 2025 році витратить на оборону в 10 разів більше за НАТО