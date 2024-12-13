Президент України Володимир Зеленський відреагував на один із наймасованіших обстрілів українського енергосектору 13 грудня.

Одна з наймасованіших атак РФ на енергетику України − подробиці

За словами українського лідера, вдалося збити 81 ракету, зокрема 11 крилатих ракет збили завдяки винищувачам F-16.

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Загалом Росія під час цієї повітряної атаки запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці Президент України Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що масований обстріл − "мирний" план російського президента Владіміра Путіна, тобто знищити все.

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Президент Українизазначив, що, на його думку, метою масованих ракетних обстрілів є повне знищення української інфраструктури.

Він зауважив, що так Путін намагається симулювати бажання вести переговори, попри те, що насправді здійснює терор проти мільйонів українців. За словами Зеленського, Росія має необмежені можливості для виробництва ракет завдяки продажу нафти, що дозволяє Путіну почуватися безкарним.

Більше по темі Росія запустила майже 300 повітряних цілей під час масованого нальоту Сили ППО збили понад 80 ракет і 80 безпілотників, якими Росія атакувала Україну.

Президент Зеленський закликав світову спільноту дати рішучу відповідь на російські терористичні дії.

Однак він наголосив, що якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати агресію.

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"Балачки Путіна не зупиняють − потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає", − підсумував Зеленський.

Масований обстріл 13 грудня − що відомо

Вранці, 13 грудня, Росія масовано обстріляла Україну.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вкотре закликав світ відправити Україні системи ППО NASAMS.

На Тернопільщині половина споживачів відключена від електрики через ракетну атаку на енергооб’єкт у регіоні. Прикарпаття своєю чергою зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни.

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Росія вдарила по Мирному Берестинського району на Харківщині.

Укренерго збільшило обсяги відключень до 3 із 6 черг.