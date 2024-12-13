1 січня 2025 року Румунія та Болгарія стануть повноправними членами Шенгенської зони. Австрія зняла своє заперечення, і в четвер міністри внутрішніх справ ЄС дали зелене світло на входження обох країн. Наразі для румунів і болгар свобода пересування поширюється лише на авіаперельоти. Коментатори обговорюють значення цього кроку.

Важливий сигнал для Росії

Австрійська Kleine Zeitung вітає розширення:

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Той факт, що Румунія і Болгарія стануть повноправними членами Шенгенської зони з початку наступного року, є не лише важливим кроком для їхніх громадян, яким тепер буде набагато легше пересуватися в межах ЄС. Входження [цих країн до Шенгенської зони] також тісніше пов'язує регіон із Європейським Союзом, що є важливим сигналом з огляду на зростаючий вплив Росії та Китаю. Яскравим прикладом цього стали нещодавні президентські вибори в Румунії, які, вочевидь, відбулися під впливом Росії і були скасовані.

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Одним козирем менше

Скасування прикордонного контролю має й менш вигідний аспект для Болгарії, вважає Клуб Z:

Головною перевагою нашого членства в ЄС є не стільки фонди ЄС і свобода пересування, скільки той факт, що ЄС допомагає нам стати справжньою європейською правовою державою. Приєднання до Шенгенської зони було одним з останніх інструментів, що залишилися у ЄС, щоб підштовхнути нас у цьому напрямку. Тому що Болгарія ще не є справжньою європейською правовою державою, в якій за блискучим європейським фасадом ще проглядається нещира євразійська сутність.

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Вільний прикордонний рух – з вузькими місцями

Навіть після входження Болгарії до Шенгенської зони її не будуть повністю відкритими, пояснює Сега:

Судячи з того, що ми знаємо натепер, відбудеться значне послаблення обмежень на в'їзд до Греції та виїзд із неї. Це не мало, якщо врахувати, що болгари щороку здійснюють близько двох мільйонів поїздок до Греції. ... Однак на іншому внутрішньому кордоні ЄС – із Румунією – ситуація інша. Згідно з тим, що ми знаємо про переговори на даний момент, буде період щонайменше шість місяців, протягом якого діятиме прикордонний контроль. ... І хоча австрійці не говорили про це відкрито, вони, очевидно, хочуть мати другий обмежений пункт перетину кордону окрім пункту на болгарсько-турецькому кордоні.

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Порожня обіцянка

Австрійська газета Salzburger Nachrichten ставить під сумнів значення Шенгенської зони на даному етапі:

Протягом останніх двох років міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер оголошував Шенгенській зоні «капут» і навіть «смерть». Йому щоразу доводилося виправдовувати блокування Австрією входження Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, хоча ці країни вже давно виконали необхідні критерії. ... Якщо продовжувати аналогію, то це розширення не воскресить Шенгенську зону з мертвих. Низка країн-членів все ще здійснюють контроль на внутрішніх кордонах ЄС. Досі бракує готовності до справедливого розподілу тягаря притулку та міграційної політики. А захист зовнішніх кордонів досі не працює належним чином.

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Шенген може зазнати серйозних змін

Угорський сайт 444.hu бачить багато невизначеності щодо майбутнього Шенгенської зони:

«Інше питання – до якої саме Шенгенської системи приєднається Румунія. Все більше країн запроваджують прикордонний контроль через кризу з біженцями. Німеччина вирішила зробити це восени через рівень злочинності серед іммігрантських громад і зростання ультраправих, Норвегія – через загрозу тероризму, а Нідерланди – через збільшення нелегальної імміграції. ... Ніхто не може сказати, як виглядатиме Шенгенська зона після приєднання Румунії та Болгарії».

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З оригіналом можна ознайомитися тут.