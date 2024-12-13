Представники України та Швеції обговорили пріоритети на 2025–2026 роки та можливі формати співпраці Швеції з українським оборонно-промисловим комплексом.

Про це повідомило міністерство оборони України.

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Україна розширює співпрацю зі Швецією

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів зустріч із шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

Шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України в отриманні допомоги на 2025 рік.

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Раніше уряд Швеції заявив про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 63 мільйонів євро.

З них 20 мільйонів євро передбачено для підтримки ОПК України за зразком «данської моделі».

«Швеція – наш надійний партнер, який продовжує нас підтримувати. Вдячний за інвестиції у виробництво артилерійських установок, запрошую також інвестувати у виробництво далекобійних дронів.

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Маємо спільно працювати заради забезпечення довгострокових спроможностей задля посилення позиції України», – наголосив Боєв.

Також сторони обговорили плани індустріальної співпраці та потенціал для створення спільних виробництв.

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Зокрема, важливим пунктом стало обговорення можливої локалізації ремонту техніки шведського виробництва задля прискорення її повернення на поле бою.

Що таке "данська модель" співпраці

"Данська модель" передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.

20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.

15 листопада Норвегія приєдналася до інвестування у виробництво української зброї за "данською моделлю".