У двох американських штатах – Міннесоті та Північній Дакоті – покажуть документальний фільм, створений трьома українськими церквами, про геноцид в Україні, повідомила Оля Сорока, Голова Комітету Голодомору Світового Конґресу Українців.
“Голодомор: Спогади про геноцид в Україні з Міннесоти” (“Holodomor: Minnesota Memories of Genocide in Ukraine”) транслюватимуть на каналі Twin Cities Public Television (TPT) у січні.
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Проєкт – результат чотирирічної співпраці між представниками українських православної та греко-католицької церков агломерації міст Міннеаполіс – Сент-Пол. Зокрема, Українських православних церков Святого Михаїла та Святого Георгія, а також Української католицької церкви Святого Костянтина та Української православної церкви Святої Катерини.
30-хвилинний документальний фільм досліджує, як трагічні спогади про Голодомор – штучний голод в радянській Україні 1932–1933 років, що забрав мільйони життів – зберігаються та передаються через родини, громади та покоління.
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“Я хотіла зробити історію про Голодомор особистою та близькою для американської аудиторії”, – сказала Зіна Полетц Гутманіс, сценаристка й режисерка, для якої стрічка стала дебютною.
Важливо також було показати паралелі між геноцидом 1932-1933 років й сучасним – повномасштабною війною Росії проти України, каже сценаристка. Це вдалося забезпечити завдяки участі у стрічці український військових, які зараз на реабілітації в одному з лікувальних центрів Міннесоти.
Ще одне важливе послання фільму – роль світового українства в збереженні пам’яті про Голодомор і в адвокації допомоги Україні як тоді, так і зараз.
Прем’єра фільму відбудеться в неділю, 5 січня 2025 року, о 20:00 за місцевим часом на каналі TPT MN (2-2).
Загалом до роботи над документальним проєктом долучилися понад 75 українських американців.
Подивитись трейлер і дізнатись більше про фільм можна за посиланням.