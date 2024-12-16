Українці подали майже 7,5 млн заявок на отримання "Зимової єПідтримки", йдеться на сайті Президента України Володимира Зеленського.

Як витратити "єПідтримку": всі можливості для українців

За словами Зеленського, кількість поданих заявок на отримання фінансової допомоги вже сягнула майже 7,5 мільйонів, з яких понад 2 мільйони – від батьків на дітей. Виплати активно тривають, а загальна сума перерахованих коштів становить 4,5 млрд гривень. Президент наголосив на важливості цієї програми, зокрема в зимовий період, та закликав громадян скористатися можливістю отримати фінансову підтримку.

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За допомогою "єПідтримки" існує можливість оплати квитків залізниці, покупки українських книжок, а також надіслання донатів для волонтерів.

Кожен і кожна самі можуть обрати потрібний напрям. Це – підтримка для всіх наших людей у державі Президент України Володимир Зеленський

Зимова "єПідтримка" – що відомо

Перші виплати "Зимової єПідтримки" вже надходять на банківські картки українців, які подали заяви на її отримання.

Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги або можна перерахувати на потреби військових.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, уряду відомо про ймовірні затримки з виплатами, однак усі заяви банки опрацюють.

Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми "єПідтримка".