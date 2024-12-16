Українці подали майже 7,5 млн заявок на отримання "Зимової єПідтримки", йдеться на сайті Президента України Володимира Зеленського.
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За словами Зеленського, кількість поданих заявок на отримання фінансової допомоги вже сягнула майже 7,5 мільйонів, з яких понад 2 мільйони – від батьків на дітей. Виплати активно тривають, а загальна сума перерахованих коштів становить 4,5 млрд гривень. Президент наголосив на важливості цієї програми, зокрема в зимовий період, та закликав громадян скористатися можливістю отримати фінансову підтримку.
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За допомогою "єПідтримки" існує можливість оплати квитків залізниці, покупки українських книжок, а також надіслання донатів для волонтерів.
Зимова "єПідтримка" – що відомо
Перші виплати "Зимової єПідтримки" вже надходять на банківські картки українців, які подали заяви на її отримання.
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Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги або можна перерахувати на потреби військових.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, уряду відомо про ймовірні затримки з виплатами, однак усі заяви банки опрацюють.
Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми "єПідтримка".