Новообраний президент США Дональд Трамп ще не запросив президента України Володимира Зеленського на інавгурацію, але “був би радий його присутності”, повідомив сам Трамп під час пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго.

Інавгурація Дональда Трампа: кого запросили

Майбутній лідер Штатів зауважив, що поки на інавгурацію нікого не запрошував, однак з моменту перемоги на виборах поспілкувався з лідерами понад 100 країн.

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“Це світові лідери мені телефонують, і я зустрінусь із деякими з них, неввічливо було б відмовитись. Ні [я не запрошував президента України Володимира Зеленського − ред.], але, якби він захотів приїхати, я б з радістю його прийняв”, − наголосив Трамп.

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За його словами, він робить усе, щоб відповісти кожному лідеру, який йому телефонував, хоча країн дуже багато.

На інавгурацію зазвичай запрошують послів та інших дипломатів. За даними записів Держдепу США, іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передачі влади.

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На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників із Китаю

Замість президента Китаю Сі Цзіньпіна інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.

Дональд Трамп раніше запросив на свою інавгурацію президента Китаю.

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Команда Трампа обговорює запрошення й інших світових лідерів до Капітолія 20 січня. Наразі очільник уряду Угорщини Віктор Орбан обмірковує питання приїзду на інавгурацію.