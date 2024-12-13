Замість президента Китаю Сі Цзіньпіна інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників, пише CNN.

Хто поїде на інавгурацію Трампа − подробиці

Нещодавно Трамп сам надіслав запрошення Сі, яке передали через його помічників, однак майбутня прессекретарка адміністрації нового президента США Каролайн Левітт пояснила, що це питання "досі вирішується".

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Сі привітав Трампа з перемогою на виборах, а згодом вони провели телефонну розмову, яка, як наголосив обраний президент Штатів, стала початком регулярного діалогу.

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"Ми розмовляли зовсім нещодавно цього тижня", зауважив Дональд Трамп.

Дональд Трамп запросив президента Китаю на свою інавгурацію в січні

Новообраний президент США Дональд Трамп раніше запросив на свою інавгурацію президента Китаю.

Трамп запросив Сі відвідати інавгурацію ще на початку листопада, але тоді було невідомо, чи прийняв китайський лідер запрошення.

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Трамп каже, що не "кине" Україну, але незрозуміло, як його план "мир через силу" може покласти край війні – і потенційно скомпрометувати суверенітет України в цьому процесі.

Команда Трампа обговорює запрошення й інших світових лідерів до Капітолія 20 січня. Наразі очільник уряду Угорщини Віктор Орбан обмірковує питання приїзду на інавгурацію.

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