Росія хоче приховати втрати найманців із КНДР у Курській області РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Втрати Північної Кореї в Україні − що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів надав Зеленському “багато подробиць” щодо участі північнокорейських військ у війні на боці армії країни агресора та знищення їхніх сил.

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“Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина − це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції”, − запевнив український лідер.

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Раніше представник Міноборони США генерал Патрік Райдер заявляв, що в Курській області вже могли загинути солдати з Північної Кореї.

Північна Корея воює на боці Росії − що треба знати

У Курській області росіяни женуть у бій північнокорейських військових без бронетехніки. Військові КНДР зазнають значних втрат.

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На відео потрапив момент денотації самокату.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила на Курщині 11 тисяч солдатів з КНДР. 

Financial Times зазначало, що в Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ в цьому російському регіоні. 

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