На Оріхівському напрямку противник три рази атакував в районі Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.

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На Сіверському напрямку ворог атакував населені пункти Григорівка, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське. Три з дев’яти боєзіткнень досі відбуваються.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 21 зіткнення, ворог намагався просунутися в районах Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. Наразі тривають три боєзіткнення

На Куп’янському напрямку противник проводив три наступальні дії біля Петропавлівки та Лозової, одна з яких триває і досі.

Зеленський і Туск зустрілися у Львові

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив, що Україні потрібен справжній мир, а не пауза в бойових діях, повідомило Суспільне.

Президент України детально обговорив з Дональдом Туском ситуацію на полі бою та в дипломатії та наголосив на необхідності спільних зусиль партнерів, щоб Україна мала сильні позиції на момент переговорів з Росією.

“Нам всім у Європі потрібна не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне, нам потрібен справжній мир... Чи можна довіряти Росії? Ні. Чи можна довіряти Путіну? Ні. Вони воюють проти нас і нас вбивають. Чи можна буде довіряти наступнику Путіна? Впевнений, що ні. Але нікуди не дінешся”, − наголосив Зеленський.

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За його словами, Україна має вийти з війни сильною, незалежною.

“А сильна позиція України − це сильний вихід з цієї війни”, − додав український лідер.

Він наголосив на важливості того, аби Україні дійсно гарантували безпеку та не було геополітичної невизначеності. Про це говоритимуть у Брюсселі на зустрічі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте.

“Дуже важливо, щоб наше населення знало, що гарантії не на словах, що не буде копії Будапештського меморандуму, про який ми сьогодні говорили, що це будуть дієві гарантії безпеки майбутнього. Це буде НАТО. І Україна хоче розуміти, коли це буде і настільки це можливо від всіх своїх союзників, від кого це залежить”, − підсумував президент Зеленський.

Туск своєю чергою заявив, що Польща готова сприяти Україні у вступі до ЄС і НАТО.

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“Україна завжди могла розраховувати на підтримку Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО. Якби це залежало від Польщі, це не тривало б довше, ніж один день. Але можете розраховувати на нашу дипломатію та наші дії, ми будемо робити все, щоб ця перспектива ставала щораз ближчою”, − запевнив прем’єр.

Зеленський і Туск обговорили співпрацю в постачанні зброї для захисту ЗСУ на фронті.

Туск зазначив, що Польща готує проєкт з оснащення українських бригад.

Серед тем було і врегулювання історичних суперечностей. Президент додав, що спільна робота міністерств культури вже почалась, є прогрес.

“Пріоритет − думати про майбутнє і вижити. Якщо Україна не вистоїть, якщо ми будемо не об’єднані з Польщею, якщо ми всі не будемо об’єднані в Європі, то Росія переможе в цій війні. І якщо Росія переможе в цій війні, то не буде кому сперечатися про минуле у майбутньому. То давайте переможемо разом, а потім будемо згадувати про інші, безумовно важливі речі, але все-таки для себе з’ясуємо, що в пріоритеті”, − зауважив Зеленський.

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Прем’єр-міністр Польщі додав, що відвідає Україну на початку 2025 року, а президент України приїде з візитом до Варшави під час процедури перейняття Польщею головування в ЄС.

Як згодом зазначив український президент, Польща втілює 45-й пакет військової підтримки.