Україна повернула п’ятьох дітей із тимчасово окупованих територій, повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.
Bring Kids Back UA: нові успіхи порятунку дітей
Повернення відбулось у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі Save Ukraine.
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Серед дітей були брат і сестра, 6 та 10 років, які протягом трьох років не відвідували закладів освіти. Батьки, маючи проукраїнську позицію, не хотіли віддавати дітей до російських навчальних закладів.
Радниця керівника Офісу президента додала, що 10-річна дівчинка Настя проживала в селі, яке з початку війни опинилося в повній блокаді російських окупантів. Жителі села не мали доступу до гуманітарної допомоги, включаючи продукти, ліки та одяг.
До України повернули й 15-річного Ігоря та 17-річного Дениса, яких росіяни змусили пройти військовий вишкіл та вручили повістки для служби в російській армії.
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За її словами, діти вже на підконтрольній Україні території, але ще тисячі лишаються в Росії та на ТОТ.
Україна повернула додому ще п’ять дітей із родинами
10 грудня Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей разом із родинами.
Серед повернутих є троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них перебували в Росії, де на них психологічно тиснули, а третій був позбавлений родинної підтримки, виїхав з окупованої території.
9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.
6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.
3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.