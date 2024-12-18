Україна повернула п’ятьох дітей із тимчасово окупованих територій, повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Bring Kids Back UA: нові успіхи порятунку дітей

Повернення відбулось у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі Save Ukraine.

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Серед дітей були брат і сестра, 6 та 10 років, які протягом трьох років не відвідували закладів освіти. Батьки, маючи проукраїнську позицію, не хотіли віддавати дітей до російських навчальних закладів.

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Радниця керівника Офісу президента додала, що 10-річна дівчинка Настя проживала в селі, яке з початку війни опинилося в повній блокаді російських окупантів. Жителі села не мали доступу до гуманітарної допомоги, включаючи продукти, ліки та одяг.

До України повернули й 15-річного Ігоря та 17-річного Дениса, яких росіяни змусили пройти військовий вишкіл та вручили повістки для служби в російській армії.

Більше по темі Британія заблокувала 20 танкерів, що перевозили російську нафту Прем’єр-міністр Стармер оголосив про виділення екстреної допомоги Україні на 35 млн фунтів стерлінгів.

Для хлопців повернення на підконтрольну Україні територію стало питанням життя та смерті Радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна

За її словами, діти вже на підконтрольній Україні території, але ще тисячі лишаються в Росії та на ТОТ.

Україна повернула додому ще п’ять дітей із родинами

10 грудня Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей разом із родинами.

Серед повернутих є троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них перебували в Росії, де на них психологічно тиснули, а третій був позбавлений родинної підтримки, виїхав з окупованої території.

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9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.