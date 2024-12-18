Більшість громадян Польщі вперше підтримали ідею завершення війни в Україні ціною поступок частиною території чи суверенітету, пише Польське радіо.

Поляки частіше підтримують ідею миру в Україні ціною захоплених територій

За даними опитування польського Центру дослідження громадської думки CBOS зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у поляків переважає думка, що пріоритетом має бути досягнення миру та припинення бойових дій, навіть якщо це вимагатиме територіальних або суверенних поступок.

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Нині цю ідею підтримує 55% респондентів, хоча у вересні цього року так вважали 39% опитаних, а у квітні 2022 року − лише 26%.

31% поляків вважає, що Україні слід продовжувати боротьбу без будь-яких поступок країні-агресору. У вересні таких було 46%, а у квітні 2022-го − 59%.

Відсоток тих, хто підтримує таку позицію, поступово зменшується з початку другого року війни, а за останні три місяці зменшився ще на 10%.

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Більшість прихильників мирних переговорів між Україною та Росією серед поляків є молодь віком від 18 до 24 років, мешканці малих міст, менш освічені, а також ті, хто оцінює свій матеріальний стан як поганий, дотримуються релігійних переконань і мають праві політичні погляди.

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Серед поляків різко зменшилася кількість прихильників приймати біженців з України

Станом на вересень 2024 року кількість поляків, які вважають, що їхня країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%.

Це найнижчий показник з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців.

Протягом усього 2022 року цей показник був вищим за 80%. На думку соціологів, стрімке падіння підтримки може бути пов’язане з “зерновою кризою”.

Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.

Крім того, чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до біженців з України порівняно з 47% жінок.