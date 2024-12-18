Європейський Союз має на меті відкрити кластери у межах переговорів з Україною про її входження до ЄС протягом 2025 року на підставі досягнень України на шляху до членства.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондент Укрінформу.

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ЄС буде політично підтримувати Україну

«Ми маємо продовжувати нашу політичну підтримку для України. Вони досягли величезного прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі.

Якщо вони будуть надалі дотримуватися цих зусиль, ми маємо бути готовими відкрити переговори навколо фундаментального кластеру на початку 2025 року і (відкрити) інші кластери – впродовж цього ж року”, - сказала президентка Єврокомісії.

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Вона додала, що “українці боряться зараз за майбутнє в Європейському Союзі, і вони мають знати, що їх зусилля винагороджуються і що прапор України буде майоріти у серці ЄС».

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