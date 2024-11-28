У ніч проти 28 листопада на Краснодарський край і Ростовську область Росії налетіли дрони, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA. Дрони атакували російські регіони − подробиці Місцеві повідомили про вибухи в Слов’янську-на-Кубані та Кримську Краснодарського краю. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку БпЛА на два райони та додав, що в Слов’янську-на-Кубані уламки впали на подвір'я приватного будинку, внаслідок чого розбиті вікна. Advertisement За його словами, постраждала одна жінка. У хуторі Чигрина Красноармійського району уламки безпілотника також нібито завдали ушкоджень одному з будинків.

Вороже міноборони заявило, що російська ППО за ніч нібито збила 25 безпілотників: 14 − над територією Краснодарського краю, 6 − над територією Брянської області, три − над територією Криму та два − над Ростовською областю. Більше по темі Дозвіл бити західною зброєю вглиб РФ не загрожує ядерною ескалацією − Reuters Однак Росія може розгорнути кампанію саботажу проти європейських цілей. Очевидці в мережі повідомили й про пошкодження мосту через річку Протока, що з'єднує Слов’янськ-на-Кубані з хутором Трудобеликівським. Частину Пролетарської вулиці перекрили для руху в Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю після нальоту БпЛА. Раніше там виявили уламки дрона. Advertisement Мешканці Таганрога Ростовської області також повідомляли про вибухи.