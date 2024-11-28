У ніч проти 28 листопада на Краснодарський край і Ростовську область Росії налетіли дрони, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Дрони атакували російські регіони − подробиці

Місцеві повідомили про вибухи в Слов’янську-на-Кубані та Кримську Краснодарського краю.

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Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку БпЛА на два райони та додав, що в Слов’янську-на-Кубані уламки впали на подвір'я приватного будинку, внаслідок чого розбиті вікна.

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За його словами, постраждала одна жінка.

У хуторі Чигрина Красноармійського району уламки безпілотника також нібито завдали ушкоджень одному з будинків.

Вороже міноборони заявило, що російська ППО за ніч нібито збила 25 безпілотників: 14 − над територією Краснодарського краю, 6 − над територією Брянської області, три − над територією Криму та два − над Ростовською областю.

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Однак Росія може розгорнути кампанію саботажу проти європейських цілей.

Очевидці в мережі повідомили й про пошкодження мосту через річку Протока, що з'єднує Слов’янськ-на-Кубані з хутором Трудобеликівським.

Частину Пролетарської вулиці перекрили для руху в Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю після нальоту БпЛА. Раніше там виявили уламки дрона.

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Мешканці Таганрога Ростовської області також повідомляли про вибухи.

Дрони ГУР налетіли на нафтобазу в Калузькій області Росії − що треба знати

У ніч проти 25 листопада безпілотники налетіли на нафтобазу Калуганафтопродукт у російському місті Калуга Калузької області.

Джерело Kyiv Post у ГУР зауважило, що ціллю стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії проти України.

Вночі 23 листопада в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух

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