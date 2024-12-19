У ніч проти 19 грудня українські сили ППО збили 45 із 85 ударних російських дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 18-19 грудня − подробиці

85 БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська, Курська, Міллєрово та Орла в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

40 безпілотників локаційно втрачені.

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Росія також вдарила двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Криму та Ростовської області Росії, а також керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області країни-агресора.

Останні обстріли України − що відомо

У ніч проти 18 грудня ППО збила 51 із 81 ударного БпЛА типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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81 російський БпЛА запускався з повітряного простору Брянська, Курська, Міллєрово та Орла в Росії.

У ніч проти 17 грудня ППО збила 20 із 31 ударного дрона типу “Шахед”.

А в ніч на 16 грудня ППО збила 27 із 49 ударних безпілотників.

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49 ворожих БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська та Орла в Росії.

Повітряні цілі збивали в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.