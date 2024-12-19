Велика Британія надішле новий пакет військової допомоги для України на 286 млн доларів, повідомляє Reuters.

Новий пакет військової допомоги від Великої Британії − подробиці

Пакет міститиме такі сучасні зразки озброєння:

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  • обладнання для посилення ВМС України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони;
  • засоби ППО: радари, наземне обладнання для приманки та системи РЕБ;
  • понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками, кошти на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ;
  • підтримка та запасні частини для систем, раніше наданих Україні.

Міністр оборони Британії Джон Хілі зауважив, що український народ продемонстрував неймовірну стійкість та силу духу, перевершивши всі очікування. Однак, за його словами, Україна потребує міжнародної підтримки, і тому Велика Британія планує посилити своє лідерство в питанні підтримки України протягом 2025 року.

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Британія надала Україні ще десятки ракет Storm Shadow

Велика Британія раніше вперше за прем’єрства Кіра Стармера нещодавно відправила Україні ще десятки крилатих ракет Storm Shadow.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що не може коментувати оперативні деталі щодо військової допомоги Україні, оскільки вважає, що це могло б зіграти на користь російському президенту Владіміру Путіну. 

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Україна вже застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

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