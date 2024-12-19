Світовий банк схвалив позику на підтримку політики розвитку для України на $1,05 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Світовий банк виділив Україні $1,05 млрд на розвиток економіки

Кошти нададуть у межах Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), підтриманого Японією і Великою Британією.

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Позика співфінансується коштом гранту на 1 млрд доларів із Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), у який нещодавно США надали $20 млрд коштом заморожених російських активів.

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Метою цієї позики є надання підтримки українському уряду у впровадженні реформ, спрямованих на посилення економічного потенціалу країни та покращення її макрофінансової стабільності.

У межах ініціативи підтримають зусилля, спрямовані на збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) України на душу населення, щоб наблизитися до рівня ЄС і зміцнити економічну самостійність країни.

Першу подібну операцію затвердили в березні 2024 року.

Друга операція складається з двох основних компонентів. Перший передбачає підтримку заходів, спрямованих на підвищення потенціалу зростання України, і зосереджується на заходах політики, спрямованих на розширення конкурентних можливостей ринку залізничних перевезень і поліпшення управління в цій галузі.

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Другий підтримує заходи політики, спрямованих на створення сприятливої для економічного зростання макрофінансової політики.

Світовий банку надав Україні понад 454 млн доларів на охорону здоров’я

Світовий банк відправив Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE.

Гроші, надані в межах проєкту THRIVE, спрямовані на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни”.

28 листопада Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.

Ці кошти спрямовані на підтримку проєкту INSPIRE для забезпечення соцзахисту найбільш вразливих верств населення під час та після війни

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З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.

Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.