Парламент Чеської Республіки у третьому читанні ухвалив закон, який дозволяє продовжити дію спеціальних заходів щодо забезпечення тимчасового захисту для громадян України, повідомляє Novinky.

Чехія продовжує захищати українських біженців

Поточний період тимчасового захисту для українських біженців в Чехії закінчується 31березня, однак новий закон дозволяє продовжити цей статус ще на два роки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українці, які мають у Чехії стабільну роботу та не отримують державні виплати, можуть подати документи на отримання спеціального дозволу на тривале проживання, а згодом – на постійне проживання.

Advertisement

Водночас не обійшлося без дискусій. Представники опозиції виступили проти нових правил, за якими росіяни мусять відмовитися від свого громадянства, щоб отримати чеське.

Крім того, їх непокоїть поправка про новий кримінальний злочин.

Більше по темі Товариство українців Фінляндії провело масштабний захід “Сезон культури України” Проєкт мав на меті висвітлити українську культуру й підтримати українських митців.

У ньому передбачається кримінальна відповідальність за діяльність на користь іноземної держави, якщо людина незаконно збирає чутливу, навіть незасекречену інформацію і передає її іншій державі.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан наголосив на необхідності термінового ухвалення закону про продовження тимчасового захисту для українців, оскільки електронна реєстрація біженців має завершитися до середини березня.

Advertisement

Умови тимчасового захисту для українських біженців в Польщі на 2025 рік

Тимчасовий захист у Польщі подовжували вже декілька разів. Спочатку його продовжували на рік, так у 2023 для українських біженців подовжили термін до 4 березня 2024 року. Але в лютому 2024 парламент Польщі продовжив тимчасовий захист лише до 30 червня.

Польський Сейм ухвалив поправки у середині травня 2024 року, а чинності вони набули вже 1 липня.

Гарна новина була в тому, що тимчасовий захист для українців продовжили аж до 30 вересня 2025 року, погана — що встановили деякі умови для перебування неповнолітніх та скасували частину виплат.

Advertisement

Про умови тимчасового захисту для українських біженців в Польщі на 2025 рік читайте у матеріалі Kyiv Post.