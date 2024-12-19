Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області.

Про це повідомив парламентар Південної Кореї Лі Сонг Квон із посиланням на дані розвідки країни, передає Reuters.

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КНДР зазнала великих втрат в Курській області

За його словами, значні втрати серед північнокорейських військових пов’язані з їхньою непідготовленістю до умов ведення війни, зокрема з використанням безпілотників на незнайомій місцевості.

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«Повідомлялося, що загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених наближається до 1000», - сказав Лі.

Він додав, що є зафіксовані ознаки підготовки КНДР до додаткового розгортання військ.

Посадовці США та Південної Кореї стверджують, що понад 10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені на допомогу Росії у війні.

Більше по темі Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн У середу російські ЗМІ повідомили про втрату ще одного ударного гелікоптера Ka-52 “Алігатор”. Прокремлівські військові блогери написали, що його збили свої ж.

Офіційно ні Росія, ні КНДР не визнали розгортання військ у такій кількості.

Росія намагається приховати втрати північнокорейських найманців

Росія хоче приховати втрати найманців із КНДР у Курській області РФ.

У Курській області росіяни женуть у бій північнокорейських військових без бронетехніки. Військові КНДР зазнають значних втрат.

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Президент Володимир Зеленський заявляв, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила на Курщині 11 тисяч солдатів з КНДР.

Financial Times зазначало, що в Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ в цьому російському регіоні.