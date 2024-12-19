Законопроєкт про множинне громадянство допоможе сповільнити асиміляцію українців за кордоном, зберігаючи їхній зв’язок з Україною, заявив Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод в інтервʼю з Суспільним.

“Ми не хочемо, щоб українці, які виїхали з України, змушені були вибирати: відмовлятися від українського громадянства, щоб отримати громадянство країни, в якій вони зараз живуть, чи мати обидва громадянства. Ми прагнемо, щоб вони зберігали цей важливий зв’язок з Україною, зберігали своє громадянство та відчували себе частиною української держави”, – сказав Ґрод.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас Президент СКУ нагадав про ключові зміни, які потребує наявний законопроєкт, аби повністю відповідати інтересам України та всіх її громадян. Йдеться про запобігання поділу громадян на “класи” та забезпечення рівного ставлення до всіх громадян; складання обмеженого списку країн, громадяни яких не зможуть отримати українське громадянство; а також перелік вимог для отримання громадянства.

Більше по темі У Чехії продовжили тимчасовий захист для українців Деякі українці зможуть подати документи на оформлення постійного проживання у Чехії.

“Демографічна криза, спровокована виїздом мільйонів українців за кордон, особливо загострює питання множинного громадянства. Ця ініціатива може заохотити українців повернутись в Україну”, – вважає Ґрод.

Advertisement

Українці за кордоном впродовж тривалого часу – особливо після 2014 року – виступали за впровадження інституту множинного громадянства в Україні, каже Президент Европейського Конґресу Українців (ЕКУ), голова Української ініціативи в Чеській Республіці, пише Радіо Свобода.

“Цей закон дозволить українцям зберігати свою спадщину та ідентичність, одночасно роблячи внесок у країни їхнього проживання та Україну”, – наголошується в заяві СКУ, поширеній 17 грудня після ухвалення у першому читанні проєкту закону України про множинне громадянство.

Advertisement

Андрій Шевченко, Голова Місії СКУ в Україні, наголошує, що головна мета законопроєкту – зберегти звʼязок громадян України з українською державою, повідомляє Суспільне.

“Історично тема множинного громадянства підіймалася діаспорою. Зараз інша ситуація. Зараз множинне громадянство потрібне насамперед для того, щоб зберегти звʼязок мільйонів українських громадян, яких війна виштовхнула за кордон, із їхньою Батьківщиною”, – сказав Шевченко.