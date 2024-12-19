Уряд Данії схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда данських крон.

Кошти спрямують на системи ППО та розвиток потенціалу винищувальної авіації, повідомляє міністерство оборони Данії.

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Допомога Україні від Данії - подробиці

Більшу частину фінансування спрямують на зміцнення української протиповітряної оборони, яка постійно зазнає російських атак.

Як повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, крім посилення ППО, кошти будуть використані для підтримки розвитку української винищувальної авіації.

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Данія вже надала Україні винищувачі F-16 та проводить навчання українських пілотів.

«Однією з найбільш нагальних потреб України є здатність захистити себе від російських ракет та безпілотників», – зазначив міністр.

Крім того, Данія спільно зі Швецією передасть Україні додаткову кількість бойових машин піхоти CV90.

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру є воєнним злочином, і закликав до подальшої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

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Фінансова допомога Україні від партнерів: