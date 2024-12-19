Уряд Данії схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда данських крон.

Кошти спрямують на системи ППО та розвиток потенціалу винищувальної авіації, повідомляє міністерство оборони Данії.

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Допомога Україні від Данії - подробиці

Більшу частину фінансування спрямують на зміцнення української протиповітряної оборони, яка постійно зазнає російських атак.

Як повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, крім посилення ППО, кошти будуть використані для підтримки розвитку української винищувальної авіації.

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Данія вже надала Україні винищувачі F-16 та проводить навчання українських пілотів.

«Однією з найбільш нагальних потреб України є здатність захистити себе від російських ракет та безпілотників», – зазначив міністр.

Крім того, Данія спільно зі Швецією передасть Україні додаткову кількість бойових машин піхоти CV90.

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Проти рішення щодо визнання геноциду не проголосував ніхто.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру є воєнним злочином, і закликав до подальшої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

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Фінансова допомога Україні від партнерів:

  • Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП.
  • Велика Британія надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року.
  • Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за “данською моделлю 2.0”.
  • ЄС: 1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості.
  • НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги.
  • Нідерланди спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років.
  • Німеччина виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги.
  • Норвегія передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).
  • США нададуть 5,5 млрд доларів.
  • Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.
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