Президент Росії Владімір Путін висловив готовність до переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що готовий зустрітися «в будь-який час». При цьому він визнав, що шкодує про те, що не розпочав повномасштабну війну Росії в Україні раніше.

На своїй підсумковій пресконференції Путін виступив на захист своєї військової кампанії в Україні, але в його словах прозвучав сумнів у тому, що йому вдасться повернути захоплені Києвом російські території.

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Активіст тримає плакат з написом «Трамп – підстилка Путіна» під час акції протесту проти вторгнення Росії в Україну на площі Лафайєт навпроти Білого дому у Вашингтоні 25 лютого 2022 року – наступного дня після того, як президент Росії Владімір Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. Фото: MANDEL NGAN / AFP

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«Якщо у нас коли-небудь відбудеться зустріч з обраним президентом Трампом, я впевнений, нам буде про що поговорити», – сказав Путін, наголосивши, що Росія відкрита до “переговорів і компромісів”. Як повідомляє Reuters, Путін говорив упевненим тоном, але був змушений визнати, що не знає, коли Росія поверне частину Курської області, яку Київ утримує з серпня.

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Традиційні щорічні підсумкові прес-конференції Путіна – це здебільшого телевізійні шоу, але це також рідкісна ситуація, коли Путіну ставлять незручні запитання. Цього разу Путін говорив майже чотири з половиною години.

А в цей час, Київ повідомив про трьох загиблих цивільних внаслідок російських атак на північному сході України, президент України Володимир Зеленський проводив переговори з лідерами ЄС у Брюсселі, а Трамп, який повернеться до Білого дому в січні, вкотре закликав до початку переговорів. Такі його заклики викликають побоювання в Києві, що він може змусити Україну прийняти мир на вигідних Москві умовах.

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Відповідаючи на запитання про натяки Трампа щодо можливої мирної угоди, Путін сказав, що вітав би зустріч із ним. «Я не знаю, коли я з ним зустрінуся. Він нічого про це не говорить. Я не розмовляв з ним більше чотирьох років. Я готовий до цього, звичайно. У будь-який час. Якщо у нас колись відбудеться зустріч з новообраним президентом Трампом, я впевнений, нам буде про що поговорити», – сказав він, додавши, що Росія готова до «переговорів і компромісів».

Курська загадка від Путіна

Коли Путін розповідав про успіхи Росії на полі бою, його запитали, коли переселенці з Курської області зможуть повернутися додому. Тисячі людей були евакуйовані після того, як українські війська захопили частину регіону в серпні. «Ми їх обов’язково виженемо. Але конкретну дату, вибачте, я не можу зараз назвати», – сказав він.

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Путін також торкнувся економічних наслідків війни, але запевнив, що Кремль впорається з санкціями та інфляцією. Він визнав «неприємне» зростання цін на основні продукти харчування, такі як масло і м’ясо, але заявив, що ситуація залишається «стабільною, незважаючи на зовнішні загрози».

Гіперзвукові погрози і провали в системі безпеки

Путін натякнув на розгортання більшої кількості російських гіперзвукових ракет «Орєшнік», запропонувавши «технологічну дуель» із Заходом: «Нехай вони визначать якусь ціль, яку треба уразити, скажімо, в Києві, а ми вдаримо по ній ракетами «Орєшнік» і подивимося, що станеться».

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Зеленський одразу ж відреагував на це зневажливе до людських страждань висловлювання: «Люди гинуть, а для нього це «цікаво»... Довбо***».

Російський лідер також засудив Київ за вбивство високопоставленого російського генерала в Москві, назвавши його «тероризмом». Він критично висловився щодо своїх сил безпеки, що робить дуже нечасто: «Наші спецслужби пропускають ці удари».

Путін шкодує, що не почав війну проти України раніше

Говорячи про початок війни, Путін сказав, що шкодує про те, що не розпочав вторгнення раніше: «Знаючи, що зараз відбувається, я вважаю, що таке рішення... треба було приймати раніше».

Путін назвав те, Росія робила в Сирії, «успіхом», не визнавши падіння режиму Башара Асада поразкою. «Ми прийшли в Сирію для того, щоб там не створився терористичний анклав, як в Афганістані. В цілому, ми досягли своєї мети», – сказав він.

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Твердження кремлівського лідера підкреслюють його впевненість у військовій стратегії Росії, і це навіть попри те, що виклики зростають як вдома, так і на полі бою.