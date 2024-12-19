Російський президент Владімір Путін провів щорічну пресконференцію “Підсумки року з Владіміром Путіним”, поєднану з промовою на прямій лінії.

Kyiv Post зібрав головні заяви російського диктатора.

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Путін назвав війну “двіжухою” − подробиці

“Ви знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно − нам нудно. Застій! Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у скронях, і секунди, і кулі, на жаль і кулі зараз свистять, так нам страшно.“Жах, жах!” − наголосив російський лідер.

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Він обіцяє, що ворожі війська виб’ють ЗСУ з Курської області, хоча не уточнив конкретну дату.

Путін назвав бої в області “серйозними”.

“Бойові дії − складна річ, загадувати ні до чого. Ми поступово рухаємося до вирішення завдань, позначених на початку “спеціальної військової операції”, − наголосив Путін у відповідь на запитання про те, коли закінчиться війна.

Більше по темі Росіяни знову збили свого ж “Алігатора” за $16 млн У середу російські ЗМІ повідомили про втрату ще одного ударного гелікоптера Ka-52 “Алігатор”. Прокремлівські військові блогери написали, що його збили свої ж.

Росія “готова до переговорів”

Під час прямої трансляції російський президент зауважив, що його країна готова до переговорів, оскільки “війна − мистецтво компромісу”.

Він нагадав про домовленості, які обговорювалися у квітні 2022-го у Стамбулі, стверджуючи, що Київ був готовий укласти їх.

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Путін вважає, що саме західні союзники, а не ультимативні вимоги Росії, змусили українську делегацію відмовитися від домовленостей.

“Ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто протилежна, в обох сенсах цього слова, сторона відмовилася від них”, − заявив диктатор.

Путін пояснив, чому в Росії проблеми з економікою

“У нас усе стабільно”, − спробував запевнити російський президент.

Путін додав, що за 2 роки покращеня економіки в Росії нібито становило 8%, а от у США − 5,6%, у ЄС − 1%, а в Німеччині − 0%.

За його словами, зростання економіки в країні у 2025 році становитиме 3,9-4%, безробіття − 2,3%, а інфляція − 9,2%-9,3%.

Він також додав, що заробітні плати росіян перегнали інфляцію, тому й відбулося зростання цін.

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“У нас споживання м’яса на рік - приблизно 80 кілограмів на людину”, − зауважив Путін.