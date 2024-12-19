Російський президент Владімір Путін провів щорічну пресконференцію “Підсумки року з Владіміром Путіним”, поєднану з промовою на прямій лінії.
Kyiv Post зібрав головні заяви російського диктатора.
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Путін назвав війну “двіжухою” − подробиці
“Ви знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно − нам нудно. Застій! Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у скронях, і секунди, і кулі, на жаль і кулі зараз свистять, так нам страшно.“Жах, жах!” − наголосив російський лідер.
Він обіцяє, що ворожі війська виб’ють ЗСУ з Курської області, хоча не уточнив конкретну дату.
Путін назвав бої в області “серйозними”.
“Бойові дії − складна річ, загадувати ні до чого. Ми поступово рухаємося до вирішення завдань, позначених на початку “спеціальної військової операції”, − наголосив Путін у відповідь на запитання про те, коли закінчиться війна.
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Росія “готова до переговорів”
Під час прямої трансляції російський президент зауважив, що його країна готова до переговорів, оскільки “війна − мистецтво компромісу”.
Він нагадав про домовленості, які обговорювалися у квітні 2022-го у Стамбулі, стверджуючи, що Київ був готовий укласти їх.
Путін вважає, що саме західні союзники, а не ультимативні вимоги Росії, змусили українську делегацію відмовитися від домовленостей.
“Ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто протилежна, в обох сенсах цього слова, сторона відмовилася від них”, − заявив диктатор.
Путін пояснив, чому в Росії проблеми з економікою
“У нас усе стабільно”, − спробував запевнити російський президент.
Путін додав, що за 2 роки покращеня економіки в Росії нібито становило 8%, а от у США − 5,6%, у ЄС − 1%, а в Німеччині − 0%.
За його словами, зростання економіки в країні у 2025 році становитиме 3,9-4%, безробіття − 2,3%, а інфляція − 9,2%-9,3%.
Він також додав, що заробітні плати росіян перегнали інфляцію, тому й відбулося зростання цін.
“У нас споживання м’яса на рік - приблизно 80 кілограмів на людину”, − зауважив Путін.