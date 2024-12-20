Міністерство закордонних справ планує відкрити дві додаткові консульські установи у польських містах Жешуві та Познані, а також розширювати консульську присутність у Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.
Глава зовнішньодипломатичного відомства зазначив, що сьогодні в Польщі проживає друга за чисельністю українська громада – і автохтонна, і вимушено новоприбулих громадян України.
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«Ми говоримо про приблизно 1 млн осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Ряшеві (Rzeszów) та Познані. І ми підвищимо у статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства», - сказав Сибіга.
Голова СКУ вважає, що множинне громадянство сповільнить асиміляцію українців за кордоном
Він додав, що МЗС також планує відкрити додаткові консульські установи в тих країнах, де сьогодні перебуває найбільша кількість громадян України, зокрема в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції.
Нові правила перетину кордону для українців у 2025 році - що варто знати
З 2025 року вже будуть працювати нові системи перетину кордону EES та ETIAS.
EES – це інноваційна автоматизована система обліку в’їзду та виїзду з Шенгенської зони. Вона буде запроваджена не лише в країнах-членах ЄС, а й у державах, що входять до Шенгенської угоди, таких як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Для Кіпру та Ірландії, які є частиною ЄС, зроблено виняток – ці країни не приєднаються до системи EES.
Нова система дозволить відмовитися від традиційного паспортного контролю з проставлянням штампів. Натомість процес реєстрації мандрівників автоматизують через термінали самообслуговування, подібні до тих, які вже використовуються в аеропортах для перевірки посадкових талонів.
Кожного разу, коли подорожуючі перетинатимуть кордон – у той чи інший бік – вони скануватимуть свої паспорти або інші проїзні документи. Система EES фіксуватиме персональні дані мандрівників, у тому числі їхні біометричні параметри, ім’я, дату та місце перетину кордону. Це передбачає використання лише біометричних документів для проходження кордону.
Що українцям варто знати про нові правила перетину кордону з ЄС читайте у матеріалі Kyiv Post.