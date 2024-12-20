Міністерство закордонних справ планує відкрити дві додаткові консульські установи у польських містах Жешуві та Познані, а також розширювати консульську присутність у Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

Глава зовнішньодипломатичного відомства зазначив, що сьогодні в Польщі проживає друга за чисельністю українська громада – і автохтонна, і вимушено новоприбулих громадян України.

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«Ми говоримо про приблизно 1 млн осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Ряшеві (Rzeszów) та Познані. І ми підвищимо у статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства», - сказав Сибіга.

Більше по темі Голова СКУ вважає, що множинне громадянство сповільнить асиміляцію українців за кордоном Президент СКУ нагадав про міни, які необхідні наявному законопроєкту, аби повністю відповідати інтересам України та всіх її громадян.

Він додав, що МЗС також планує відкрити додаткові консульські установи в тих країнах, де сьогодні перебуває найбільша кількість громадян України, зокрема в Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції.

Нові правила перетину кордону для українців у 2025 році - що варто знати

З 2025 року вже будуть працювати нові системи перетину кордону EES та ETIAS.

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EES – це інноваційна автоматизована система обліку в’їзду та виїзду з Шенгенської зони. Вона буде запроваджена не лише в країнах-членах ЄС, а й у державах, що входять до Шенгенської угоди, таких як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Для Кіпру та Ірландії, які є частиною ЄС, зроблено виняток – ці країни не приєднаються до системи EES.

Нова система дозволить відмовитися від традиційного паспортного контролю з проставлянням штампів. Натомість процес реєстрації мандрівників автоматизують через термінали самообслуговування, подібні до тих, які вже використовуються в аеропортах для перевірки посадкових талонів.

Кожного разу, коли подорожуючі перетинатимуть кордон – у той чи інший бік – вони скануватимуть свої паспорти або інші проїзні документи. Система EES фіксуватиме персональні дані мандрівників, у тому числі їхні біометричні параметри, ім’я, дату та місце перетину кордону. Це передбачає використання лише біометричних документів для проходження кордону.

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Що українцям варто знати про нові правила перетину кордону з ЄС читайте у матеріалі Kyiv Post.