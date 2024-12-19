Президент України Володимир Зеленський різко прокоментував «технологічну дуель» над Києвом між російським «Орєшніком» і західними системами ППО, яку запропонував президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, поередає кореспондент Укрінформу.

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Зеленський прокоментував ідею «технологічної дуелі» над Києвом

«Сьогодні товаріщ з Кремля сказав, що Росія пропонує «технологічну дуель»… Путін каже, що ми вдаримо наприклад, кудись по Києву «Орєшніком», а вони (західні партнери України - ред.) нехай поставлять протиповітряну оборону, ну, й подивимось, що буде». Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозок», - сказав Зеленський.

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Зеленський назвав ініціативи Орбана політичним піаром

Президент Володимир Зеленський заявив, що так звані ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є політичним піаром і він не має мандату на такі перемовини.

Більше по темі Каллас закликала не спонукати Зеленського до мирних переговорів Дипломатка вважає, що переговори не можуть відбутися поки Путін не захоче миру.

«Його відносини з Путіним занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце. Нам важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет, зберегти Європу. Україна сьогодні захищає Європу ціною життів українців і, безумовно, нам потрібна підтримка. А такі речі більше схожі на політичний піар», - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що нічого не може вирішуватися за Україну без України, «бо війна в нашій державі».

Щодо повернення українських полонених, то Президент нагадав, що РФ повертає їх шляхом обміну.

«Ми обмінюємося полоненими. Яким чином і що пропонує угорська сторона, мені невідомо, окрім того, що це святково звучить — різдвяний обмін. Нам зовсім не весело», - сказав Президент, додавши, що Україні вдалося повернути близько 3,5 тисяч полонених.

Також він прокоментував заяви деяких політиків про можливе припинення вогню.

«Стосовно припинення вогню. У будь-якій війні люди мають знати, що буде після. Треба знати, що буде завтра, щоб сьогодні припинити вогонь. В іншому випадку ви просто робите заморожений конфлікт, і все. Тому Україні потрібні сильна позиція і гарантії безпеки. Безумовно, Україна хоче закінчення війни, ми хочемо сталого миру. Безумовно, Росія цього не хоче і постійно це демонструє», - сказав Зеленський.

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Путін назвав війну в Україні “двіжухою” − подробиці

Президент РФ провів щорічну пресконференцію “Підсумки року з Владіміром Путіним”, поєднану з промовою на прямій лінії.

Під час неї Путін назвав війну в Україні “двіжухою” та пообіцяв вибити ЗСУ з Курської області, хоча не уточнив конкретну дату.

Під час прямої трансляції російський президент зауважив, що його країна готова до переговорів, оскільки “війна − мистецтво компромісу”.

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