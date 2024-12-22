Костел Святого Миколая у Києві, пошкоджений внаслідок російського обстрілу 20 грудня, відновлять за автентичними кресленнями.
Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.
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Відновлення костелу Святого Миколая у Києві
У відомстві зазначили, що зараз важливо захистити фасад та внутрішні елементи від подальшого руйнування.
Далі планують виготовити нові скляні елементи зруйнованої центральної вітражної композиції.
«Відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта. Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899-1909 років», - розповіли в міністерстві.
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У міністерстві нагадали, що протягом 1979-1981 років у храмі проводили реставрацію. Тоді радянська влада змінила призначення споруди та адаптувала костел для концертної діяльності.
«Відповідно, було замінено конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції - на посередній варіант», - додали у Міністерстві культури.
Зараз фахівці складають акти та оновлюють проєктну документацію. Вони стануть основою для подальшої реставраційної програми, яка «поверне об’єкту культурної спадщини автентичність XIX століття».
Обстріл Києва 20 грудня
Зранку 20 грудня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.
Окупанти запустили по місту п’ять ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Брянської областей Росії.
Уламки збитих ракет впали в п’яти районах столиці. Пошкоджені будинки, кафе, офіси та костел Святого Миколая.
Пошкоджені також приміщення посольств шести країн: Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Ці відомства розміщені в одній будівлі.
Загинула одна людина. Ще 12 - постраждали.