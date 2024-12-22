Костел Святого Миколая у Києві, пошкоджений внаслідок російського обстрілу 20 грудня, відновлять за автентичними кресленнями.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Відновлення костелу Святого Миколая у Києві

У відомстві зазначили, що зараз важливо захистити фасад та внутрішні елементи від подальшого руйнування.

Далі планують виготовити нові скляні елементи зруйнованої центральної вітражної композиції.

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«Відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта. Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899-1909 років», - розповіли в міністерстві.

Пошкоджений костел Святого Миколая у Києві. Фото: КМВА

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У міністерстві нагадали, що протягом 1979-1981 років у храмі проводили реставрацію. Тоді радянська влада змінила призначення споруди та адаптувала костел для концертної діяльності.

«Відповідно, було замінено конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції - на посередній варіант», - додали у Міністерстві культури.

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Зараз фахівці складають акти та оновлюють проєктну документацію. Вони стануть основою для подальшої реставраційної програми, яка «поверне об’єкту культурної спадщини автентичність XIX століття».

Пошкоджений костел Святого Миколая у Києві. Фото: КМВА

Обстріл Києва 20 грудня

Зранку 20 грудня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Окупанти запустили по місту п’ять ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Брянської областей Росії.

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Уламки збитих ракет впали в п’яти районах столиці. Пошкоджені будинки, кафе, офіси та костел Святого Миколая.

Пошкоджені також приміщення посольств шести країн: Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Ці відомства розміщені в одній будівлі.

Загинула одна людина. Ще 12 - постраждали.