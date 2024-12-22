У статті йтиметься про те, як Росія використовувала соцмережі, намагаючись втрутитися в президентські вибори в США в 2024 році. У соцмережах X і TikTok росіяни викладали фейкові відео, які приписували Федеральному бюро розслідувань (ФБР) і Міністерству юстиції США, що, безумовно, вплинуло на політичні настрої американців напередодні виборів 5 листопада.

Важливо, аби влада США впроваджувала політику запобігання російському втручанню у вибори в майбутньому.

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Наприклад, Конгрес має ухвалити і забезпечити дотримання закону, який покращить «координацію між федеральними, державними і місцевими органами влади щодо кіберзагроз для системи голосування». З метою попередження несанкціонованого доступу до інформації варто вдосконалити технології, які використовуються в кабінках для голосування.

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Конгрес також має ухвалити закон для попередження спроб поширення дезінформації в соцмережах. Це може бути документ, який «посилить вимоги до розкриття інформації щодо політичної онлайн-реклами і облікових записів у соцмережах» так само, як рекламодавці на ТБ повинні розкривати інформацію про структуру організації та спонсорів. Така інформація міститиме дані про тих, хто фінансує повідомлення політичного характеру та інформацію щодо виборів у соцмережах. До того ж Конгрес повинен покласти відповідальність на соцмережі за деактивацію профілей, які використовуються для поширення дезінформації.

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Інші урядові установи США також повинні активізувати взаємодію із соцмережами для блокування акаунтів, які поширюють маніпулятивну інформацію.

Наприклад, ФБР і Міністерство юстиції разом з Агентством з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA), Національною місією з кібербезпеки (CNMF) та іншими подібними агентствами повинні продовжити розслідування стосовно подібних акаунтів у соцмережах.

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Нещодавно ФБР разом з партнерськими організаціями «зламали» таємну ботоферму в соцмережах, якою керував російський уряд. Виявлення і деактивація фейкових акаунтів обмежить поширення дезінформації в соцмережах. Ці заходи дозволять попередити вплив Росії на американських громадян і зробити доступ до соцмереж безпечнішим.

Самі громадяни США також мають вживати заходів, щоб забезпечити чесність виборів у країні. ЗМІ повідомляли, що багато хто з американських виборців значною мірою покладався на дані соцмереж для отримання інформації напередодні виборів 2024 року.

Та як же відрізнити достовірну інформації в соцмережах від фейкової?

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Перш за все, слід перевіряти дані, які публікують користувачі у соцмережах. На відміну від журналів, інформаційних сайтів, газет або аналітичних центрів, які вимагають посилання на першоджерела, соцмережі не мають таких вимог.

Це означає, що користувачі соцмереж можуть публікувати контент без перевірки фактів. До того ж багато соцмереж, як-от X, Instagram і Facebook, зараз пропонують верифікацію за оплату, тому передплата гарантує підтвердження облікового запису. Верифікація акаунту на основі оплати, а не надійності користувача, ускладнює автентифікацію інформації, розміщеної на цих платформах.

Для підтвердження інформації у соцмережах потрібен час, тому можна перевірити дані через фактчекінгові сайти, як-от PolitiFact, StopFake і FactCheck.org.

Користувачі повинні повідомляти про випадки дезінформації в соцмережах. На платформах X, Instagram і Facebook є форум, куди можна писати стосовно перевірки та видалення підозрілих акаунтів. Користувачі також можуть розмістити пост у відповідь на фейковий контент, повідомляючи інших про сумнівну інформацію, і вказати, чому вона не відповідає дійсності. Це допоможе виявити неправдиві або оманливі дані, поінформувати інших користувачів і сприятиме видаленню акаунту, який використовується для поширення хибної інформації.

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Настав час американцям серйозно поставитися до втручання у їхні вибори. Росіяни успішно просували і поширювали контент, який вводив в оману громадян під час президентських виборів у США в 2024 році. Це підірвало виборчий процес, тому не можна дозволити Росії діяти так само під час майбутніх виборів.

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Росіяни створюють акаунти в соцмережах, аби, використовуючи хибну інформацію, розколоти американське суспільство і підірвати виборчий процес у США – а це загрожує американській демократії.

Зважаючи на серйозність проблеми, США повинні зробити все можливе для зміцнення демократичних інститутів країни і захисту виборчого процесу.

Крім того, американці повинні зробити свій внесок у боротьбу з дезінформацією в соцмережах, які її поширюють. Ідентифікація і деактивація фейкових обліківок стане першим кроком у складному, але необхідному процесі запобігання спробам Росії втрутитися у виборчий процес у США.

Настав час діяти.

Якщо влада і громадськість нічого не зроблять, щоб зупинити спроби Росії втрутитися у вибори, росіяни продовжуватимуть свій вплив на громадян і втручання у виборчий процес у США в майбутньому, що поставить під сумнів легітимність і автентичність системи голосування.

На карту поставлені демократичні процеси в США. Настав час протидіяти тим, хто намагається їх підірвати.

Марк Темницький – акредитований журналіст-фрілансер, який висвітлює справи в Євразійському регіоні, нерезидент Євразійського центру Атлантичної ради.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.