Зараз військовослужбовці, які прибули до нашої держави, мають продовжити навчання, пише Радіо Свобода, цитуючи посла України у Польщі Василь Боднар.

Як повідомив виданню дипломат, 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

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«Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки», – розповів “Радіо Свобода” Боднар.

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Дипломат додав, що навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах.

Кількість добровольців посол не назвав.

Український легіон - що зараз про нього відомо

Раніше Kyiv Post писав про те, що до до Українського легіону, військового підрозділу, який нині формується у Польщі з-поміж українських добровольців, які проживають за кордоном, тобто Українського легіону, вже подали понад 500 заявок.

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“Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США”, – розповідав тоді представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу Легіону.

За його словами, 90% заявок отримано від чоловіків, 10% - від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років.

“Радіо Свобода” також нагадує, що 16 листопада Міністерство оборони України повідомило, що перша група добровольців Українського легіону склала присягу в Польщі і почала інтенсивний курс військової підготовки.