Влада Молдови наклала штрафи на двох громадян, які незаконно перевозили з України чоловіків, оштрафували на 100 тисяч леїв (понад 5250 євро), повідомляє Newsmaker.

Затримано організаторів нелегальної міграції з України до Молдови

Чоловіки 33 та 38 років працювали на злочинне угруповання, причетного до незаконної міграції, яке діяло у Молдові та Україні.

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Вони допомагали українцям віком від 18 до 60 років незаконно перетинати кордон.

Угруповання знаходило «клієнтів» у Телеграм-каналах.

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За перевезення одного українця брали від 3,5 тис. до 6 тис. доларів, які отримували у криптовалюті. 

Загалом зловмисники перевезли у Молдову п’ятьох чоловіків.

Обвинувачених викрили у грудні 2023 року: одного під час рейсу, другого – на митниці Леушени. Обидва визнали свою провину.

Справу розглядав суд Кишинева, який призначив обвинуваченим штраф у розмірі 50 тисяч леїв кожному.

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