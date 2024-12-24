Влада Молдови наклала штрафи на двох громадян, які незаконно перевозили з України чоловіків, оштрафували на 100 тисяч леїв (понад 5250 євро), повідомляє Newsmaker.
Затримано організаторів нелегальної міграції з України до Молдови
Чоловіки 33 та 38 років працювали на злочинне угруповання, причетного до незаконної міграції, яке діяло у Молдові та Україні.
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Вони допомагали українцям віком від 18 до 60 років незаконно перетинати кордон.
Угруповання знаходило «клієнтів» у Телеграм-каналах.
За перевезення одного українця брали від 3,5 тис. до 6 тис. доларів, які отримували у криптовалюті.
Загалом зловмисники перевезли у Молдову п’ятьох чоловіків.
Обвинувачених викрили у грудні 2023 року: одного під час рейсу, другого – на митниці Леушени. Обидва визнали свою провину.
Справу розглядав суд Кишинева, який призначив обвинуваченим штраф у розмірі 50 тисяч леїв кожному.
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