Туреччина надасть Сирії консультаційно-експертну підтримку у створенні сучасної 300-тисячної армії, зокрема в сфері морської, повітряної та сухопутної оборони.

Про це повідомляє видання Türkiye.

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Туреччина розмістить свої війська у Сирії

Сирійський генерал Ахмед Осман заявив, що Сирія має намір створити армію чисельністю 300 тисяч осіб протягом наступних півтора років.

На його думку, це необхідно для стабілізації ситуації всередині країни та відсічі зовнішніх загроз, зокрема з боку Ізраїлю.

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При цьому, за словами Османа, військова підтримка Туреччини є “основним фактором успіху цього амбітного проекту”.

Генерал зазначив, що сирійська армія буде формуватися поступово: спочатку буде створено основу з 70-80 тисяч військовослужбовців, потім чисельність збільшать до 150-200 тисяч, а згодом – до 300 тисяч.

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Туреччина не лише надаватиме консультації щодо реорганізації сирійської армії, а й матиме пряму військову присутність на п’яти об’єктах в Сирії після завершення процесу.

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