Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонувала компенсацію для словаків на тлі припинення транзиту російського газу.
Однак прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився.
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Україна пропонувала Словаччині компенсацію за відмову від російського газу
“Ми боремося за свої життя, Фіцо бореться за гроші, і навряд чи ці гроші призначені для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним - це або торгівля державними інтересами, або робота на особисту вигоду”, - зазначив Зеленський.
Президент повідомив, що Україна пропонувала Фіцо рішення щодо потенційної компенсації словакам - саме словакам - втрат від російського транзиту, а також альтернативи транзиту на вимогу Єврокомісії.
“Ми були готові до цього. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І він не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Чомусь він вважає Москву більш вигідною”, - додав він.
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There have been many questions from journalists today about Fico’s trip to Moscow. In fact, after our conversation in Brussels in the presence of all European leaders, nothing surprises anymore.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024
We are fighting for our lives, Fico is fighting for money, and it’s unlikely that…
Напередодні Президент України Володимир Зеленський розлого прокоментував візит Роберта Фіцо до Росії.
Він, зокрема, наголосив на тому, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ, оскільки не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості.
Санкції ЄС проти Росії та транзит російського газу - подробиці
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відомий своєю відвертою проросійською політикою. Зокрема, для нього критично важливим є питання збереження транзиту російського газу, який через Україну надходить до Словаччини, і звідти потрапляє до інших країн Європи.
Наразі відомо, зо Європейський союз готує пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, який збираються ухвалити 24 лютого 2025 року.
Про це раніше писала пише німецька газета Welt з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.
А от 16 грудня цього року ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.
Він охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.
Санкції спрямовані проти 54 фізичних і 30 юридичних осіб, які підтримують Москву.
Водночас проукраїнські організації громадянського суспільства критикують ЄС за залишені лазівки та відсутність повної заборони на російське викопне паливо.