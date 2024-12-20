Міністерство фінансів підписало угоди зі Світовим банком про надання 2 млрд доларів через механізм DPL, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Світовий банк виділить Україні $2 млрд − подробиці

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна розпочинає отримувати першу фінансову допомогу від США, яка надійде за рахунок заморожених російських активів.

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За його словами, Світовий банк надасть Україні 2 мільярди доларів через механізм DPL, оскільки Виконавча рада Банку вже схвалила це рішення. Відповідні угоди між Міністерством фінансів України та Світовим банком було підписано сьогодні.

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Шмигаль пояснив, що 1 млрд доларів нададуть у вигляді безповоротного гранту з фонду СБ FIF коштом внеску США в межах ініціативи G7. А 1,05 млрд доларів Україні надійде у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.

Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Україна отримає $1,05 млрд на реформи та розвиток економіки від Світового Банку

Світовий банк схвалив позику на підтримку політики розвитку для України на 1,05 млрд доларів. Кошти нададуть у межах Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), підтриманого Японією і Великою Британією.

Світовий банк відправив Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE.

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Гроші, надані в межах проєкту THRIVE, спрямовані на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни”.

28 листопада Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.