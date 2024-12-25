Вранці 25 грудня у торговому центрі «Аланія Мол» у столиці республіки Північної Осетії – Аланії місті Владикавказ пролунав вибух, після чого сталася пожежа, пише Укрінформ з посиланням на російський Телеграм-канал Astra.

Пізніше у соцмережах з’явилось нове відео з місця інциденту, на якому видно загоряння у цьому торговому центрі. Над «Аланія Мол» піднявся стовп чорного диму.

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Глава республіки Сергій Меняйло заявив, що наразі з’ясовуються обставини вибуху.

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«На місці розгорнуто оперативний штаб, працюють правоохоронні та рятувальні служби. Зараз ми з’ясовуємо обставини події», – прозвітував він.

Згодом Меняйло повідомив, що внаслідок вибуху у «Аланія Мол» загинула одна людина.

«Інформація щодо постраждалих: загинула одна жінка. Вона під час інциденту перебувала всередині (торгового центру – ред.). Стан ще одного постраждалого уточнюється. Його забрали медики», – зазначив він.

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Російські ЗМІ стверджують, що причиною пожежі у Владикавказі став вибух побутового газу. Повідомляється про вже дев’ятьох поранених. Також з’явилась інформація про вибухи у місті та атаку безпілотниками. Офіційної інформації немає.

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Пізніше у соцмережах з’явилося відео інциденту, на якому можна побачити пожежу в ТЦ.