Вранці 25 грудня у торговому центрі «Аланія Мол» у столиці республіки Північної Осетії – Аланії місті Владикавказ пролунав вибух, після чого сталася пожежа, пише Укрінформ з посиланням на російський Телеграм-канал Astra.
Пізніше у соцмережах з’явилось нове відео з місця інциденту, на якому видно загоряння у цьому торговому центрі. Над «Аланія Мол» піднявся стовп чорного диму.
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Глава республіки Сергій Меняйло заявив, що наразі з’ясовуються обставини вибуху.
«На місці розгорнуто оперативний штаб, працюють правоохоронні та рятувальні служби. Зараз ми з’ясовуємо обставини події», – прозвітував він.
Згодом Меняйло повідомив, що внаслідок вибуху у «Аланія Мол» загинула одна людина.
«Інформація щодо постраждалих: загинула одна жінка. Вона під час інциденту перебувала всередині (торгового центру – ред.). Стан ще одного постраждалого уточнюється. Його забрали медики», – зазначив він.
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Російські ЗМІ стверджують, що причиною пожежі у Владикавказі став вибух побутового газу. Повідомляється про вже дев’ятьох поранених. Також з’явилась інформація про вибухи у місті та атаку безпілотниками. Офіційної інформації немає.
Пізніше у соцмережах з’явилося відео інциденту, на якому можна побачити пожежу в ТЦ.