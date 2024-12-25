Папа Римський Франциск у різдвяному посланні Urbi et Orbi сподівається, що в Україні настане справедливий і тривалий мир, йдеться на сайті Святого Престолу
Папа Франциск закликав до справедливого миру в Україні − що відомо
“Нехай же змовкне зброя в багатостраждальній Україні! Нехай вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і міцного миру”, − наголосив понтифік.
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Він назвав “серйозною” гуманітарну ситуацію в секторі Гази, побажав припинення вогню на Близькому Сході та звільнення ізраїльських заручників.
Папа Римський згадав у промові християнські громади в Лівані та Сирії й закликав покласти край політичним, соціальним або військовим конфліктам у таких країнах, як Малі, Мозамбік, Гаїті, Венесуела і Нікарагуа.
Понтифік закликав до “взаємно узгодженого рішення” щодо об’єднання острова Кіпр, який з 1974 року розділений на Республіку Кіпр і Турецьку Республіку Північного Кіпру.
Українська церква може отримати статус Патріархату завдяки двом параметрам
Папа Римський Франциск назвав українців і росіян “двоюрідними братами”
Папа Римський Франциск назвав український і російський народи “двоюрідними братами”.
Це відбулося під час молитви за мир до Пресвятої Богородиці на французькому острові Корсика.
“Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна − це завжди поразка. Миру всьому світу!” наголосив понтифік