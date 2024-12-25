Папа Римський Франциск у різдвяному посланні Urbi et Orbi сподівається, що в Україні настане справедливий і тривалий мир, йдеться на сайті Святого Престолу

Папа Франциск закликав до справедливого миру в Україні − що відомо

“Нехай же змовкне зброя в багатостраждальній Україні! Нехай вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і міцного миру”, − наголосив понтифік.

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Він назвав “серйозною” гуманітарну ситуацію в секторі Гази, побажав припинення вогню на Близькому Сході та звільнення ізраїльських заручників. 

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Папа Римський згадав у промові християнські громади в Лівані та Сирії й закликав покласти край політичним, соціальним або військовим конфліктам у таких країнах, як Малі, Мозамбік, Гаїті, Венесуела і Нікарагуа.

Понтифік закликав до “взаємно узгодженого рішення” щодо об’єднання острова Кіпр, який з 1974 року розділений на Республіку Кіпр і Турецьку Республіку Північного Кіпру.

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У це Різдво, на початку Ювілейного року, закликаю кожну людину, кожен народ і націю наважитися пройти через Двері, стати прочанами надії, змусити замовкнути зброю і подолати розділення!
Папа Римський Франциск

 

Папа Римський Франциск назвав українців і росіян “двоюрідними братами”

Папа Римський Франциск назвав український і російський народи “двоюрідними братами”.

Це відбулося під час молитви за мир до Пресвятої Богородиці на французькому острові Корсика.

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“Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна − це завжди поразка. Миру всьому світу!” наголосив понтифік

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