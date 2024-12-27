Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск Бундестагу.

Президент призначив нові вибори на 23 лютого, повідомляє DW.

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Штайнмаєр розпустив Бундестаг - подробиці

“У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд і надійна більшість у парламенті”, - заявив президент Німеччини.

Штайнмаєр переконаний, що нові вибори – це правильний шлях на благо Німеччини.

«Наша демократія працює навіть у перехідний період», — зазначив він.

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Федеральний президент звернув увагу на майбутню виборчу кампанію та попередив, що настав час, щоб «вирішення проблем знову стало стрижнем політики».

Бундестаг працюватиме до формування нового парламенту.

Канцлеру Шольцу та його уряду оголосили про недовіру − подробиці

Німецький парламент Бундестаг висловив недовіру канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

Задля вотуму недовіри Зелені пообіцяли утриматися після того, як ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) погрожувала зірвати процес, проголосувавши за Шольца.

Більше по темі У Молдові визнали Росію головною загрозою для національної безпеки Серед загроз уряд Молдови визначив поширення активних воєнних дій на Одещині.

Він сподівається, що переживе політичну кризу і залишиться на другий термін.

Німецькі законодавці зберуться в Бундестазі о 13:00 (12:00 за Гринвічом). Після виступу Шольца відбудуться дебати, а потім голосування.

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Соціал-демократична партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца внесе до передвиборчої програми відмову постачання Україні далекобійних ракет Taurus.