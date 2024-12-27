Популярність підрозділу має безумовно, але не завжди вирішальне значення на вибір рекрутами місця служби в Національній гвардії України, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
“Так, популярність підрозділу має певне значення. Але не завжди вирішальне. Я можу сказати, що охочі є в багатьох підрозділах Нацгвардії”, - сказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
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Він наголосив на дуже високому професіоналізмі і досвіді бійців відомого “Азова”. Відповідаючи на запитання про “Хартію”, яка швидко набрала популярності в медіа, Півненко зазначив, що це досить новий підрозділ, який дуже швидко набирає обертів. “Хартія” добре розуміється на підготовці та управлінні, ситуаційній обізнаності, аналітиці. Це дуже добре в них виходить”, - сказав командувач.
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Водночас він наголосив, що інші бригади Нацгвардії теж не менш ефективні.
“Зазначу, що у нас є і не настільки популярні в медіа підрозділи, але вони теж із дуже серйозним бойовим досвідом. Наприклад, 3 бригада оперативного призначення “Спартан”, яка була і під Бахмутом, і стійко виконує завдання на півдні. Бригади “Рубіж”, “Буревій”, “Кара-Даг”. Зараз на покровському напрямку “Червона калина”. Також є окремі загони спеціального призначення, які залучені за різними напрямками. Ротні та батальйонні групи”, - розповів бригадний генерал.