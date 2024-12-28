На пов’язаному з «тіньовим флотом» РФ танкері Eagle S, який затримала Фінляндія за підозрою у пошкодженні підводного кабелю у Балтійському морі, встановлені приймально-передавальні пристрої, що використовувалися для спостереження за військово-морською діяльністю.

Про це повідомляє Lloyd’s List із посиланням на джерело.

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Як зазначається, обладнання фактично дозволило танкеру стати «шпигунським судном» для Росії.

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На російському танкері виявили шпигунське обладнання

За даними видання, це високотехнологічне обладнання було нетиповим для торгового судна і споживало багато енергії від суднового генератора, що призводило до неодноразових відключень електроенергії.

Його доставили на борт судна у «величезних переносних валізах», зазначає джерело видання. За його словами, на борт також занесли «багато ноутбуків з клавіатурами для турецької та російської мов». Обладнання зберігалося на містку - це найвище місце на судні.

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Співрозмовник видання стверджує, що обладнання використовувалося для запису всіх радіочастот і для стеження за військово-морськими кораблями і літаками НАТО. Після прибуття у Росію пристрої вивантажували для аналізу. За словами джерела, також Eagle S, проходячи через Ла-Манш, скинув у воду «пристрої сенсорного типу».

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За даними Lloyd’s List, шпигунське обладнання було встановлено ще на одному танкері російського «тіньового флоту» - Swiftsea Rider.

Eagle S ходить під прапором Островів Кука, Swiftsea Rider - під прапором Гондурасу. Вони належать до 26 пов’язаних з Росією старих танкерів з непрозорою структурою власності, які перебувають під санкціями Британії за підтримку воєнної машини Путіна. Танкери в обхід санкцій були придбані у період 2022 - 2023 роки і передані компанії Eiger Shipping, судноплавному підрозділу російського нафтотрейдера Litasco.

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Пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі

25 грудня стало відомо про масштабні пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

Крім аварії на Estlink 2, виявлено проблеми ще з трьома лініями зв’язку, що з’єднують Естонію та Фінляндію.

Фінська поліція вважає, що пошкодження морських кабелів між Естонією та Фінляндією спричинене танкером Eagle S, який пов’язаний з російським «тіньовим флотом».

На тлі цього естонське командування ухвалило рішення про посилення охорони енергетичної інфраструктури. Військові кораблі вирушили на патрулювання для захисту стратегічного кабелю, що з’єднує країну з Фінляндією.