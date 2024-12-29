З 1 січня 2025 року «Газпром» обіцяє припинити поставки газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії «Молдовагаз».

Газпром зупинить поставки газу до Молдови: причина

У російському «Газпромі» стверджують, що Кишинів відмовляється врегулювати питання боргу і звинувачують «Молдовагаз» в порушенні контракту.

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Мовляв, компанія систематично не виконує свої фінансові зобов’язання.

«У зв’язку з цим на підставі положень контракту та застосовних норм російського законодавства ПАТ «Газпром» з 8:00 мск 1 січня 2025 року вводить обмеження постачання природного газу до Республіки Молдова до 0 кубометрів на добу», - заявили в «Газпромі».

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У «Газпромі» додали, що залишають за собою право на одностороннє розірвання контракту та на вимогу відшкодування збитків і сплату штрафів за неналежне виконання або невиконання зобов’язань зі сторони «Молдовагазу».

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Молдова відреагувала на заяву «Газпрому»

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан засудив рішення «Газпрому» припинити постачати газ до країни з 1 січня 2025 року.

Він вважає, що Росія використовує енергетику як політичну зброю.

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«Це рішення знову підтверджує намір Кремля залишити мешканців придністровського регіону без світла та тепла у розпал зими. Росія використовує енергетику як політичну зброю і перетворює жителів Придністров’я на заручників. Уряд засуджує таку репресивну тактику і наголошує, що не визнає жодних боргів, які спростував міжнародний аудит», - заявив Речан.

Тимчасовий в. о. керівника «Молдовагазу» Вадим Чебан повідомив, що компанія «взяла до відома» рішення «Газпрому».

Він уточнив, що з грудня 2022 року російський газ, що надходить до Молдови, перенаправляли в Придністров’я.

«Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних та європейських ринках. Слід наголосити, що Moldovagaz законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать усе споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року», - вказав Чебан.

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Раніше Кишинів запровадив режим надзвичайної ситуації через можливе припинення транзиту російського газу.