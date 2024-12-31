Болгарія висловила готовність підтримати Молдову в енергетичному секторі, зокрема, постачаючи газ.

Про це повідомив міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов.

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Болгарія та Молдова розширюють енергетичну співпрацю

Малінов поінформував, що Софія перебуває у постійному зв’язку із міністром енергетики Молдови, і що Кишинів розраховує на Болгарію.

«Ми готові їх підтримати, забезпечивши доступ як до скрапленого природного газу, так і через компанію «Булгаргаз» у той момент, коли вони попросять про допомогу», – заявив болгарський міністр.

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Малінов нагадав, що приблизно місяць тому Болгарія і Молдова підписали угоду про дії у кризових ситуаціях.

Газпром зупинить поставки газу до Молдови - подробиці

З 1 січня 2025 «Газпром» пообіцяв припинити поставки газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії «Молдовагаз».

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У «Газпромі» стверджували, що Кишинів відмовляється врегулювати питання боргу і звинувачують «Молдовагаз» в порушенні контракту.

Мовляв, компанія систематично не виконує свої фінансові зобов’язання.

«Газпромі» залишає за собою право на одностороннє розірвання контракту та на вимогу відшкодування збитків і сплату штрафів за неналежне виконання або невиконання зобов’язань зі сторони «Молдовагазу». 

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